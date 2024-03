Sõja 753. päev: Ukraina ründas järjekordset Venemaa naftatöötlemistehast

Oluline pühapäeval, 17. märtsil 21.13:

- Ukraina ründas järjekordset Vene naftatöötlustehast;

- Venemaa teatas 35 Ukraina drooni tõrjumisest;

- SBU: Ukraina droonid on tabanud 12 Vene naftatöötlustehast;

- Venemaa võimude teatel lasti alla Ukraina kopter;

- Zelenski: Ukrainal on nüüd kaugmaa ründevõimekus;

- Vene väed ründasid taristut Sumõ oblastis;

- Mõkolajivis sai Vene vägede rünnakus viis inimest vigastada;

- Sõzrani naftatöötlemistehase põlengu kustutamine kestis terve ööpäeva;

- Vene kaitseminister käskis parandada Musta mere laevastiku tulejõudu ja parandada väljaõpet;

- Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud andmete kohaselt tehti ööpäevaga võitlusvõimetuks 1160 Vene sõdurit, hävitati 11 tanki, 24 jalaväe lahingumasinat ja 28 suurtükisüsteemi.

Ukraina ründas öösel nafta rafineerimistehast Krasnodari krais

Ukraina ründas ööl vastu pühapäeva Venemaal Krasnodari krais asuvat naftatöötlemistehast, milles puhkes droonitabamuste järel tulekahju.

Slavjansk-na-Kubane elanikud teatasid sotsiaalmeedia keskkonna Telegram uudistekanali Baza teatel, et kuulsid linnas plahvatusi ja ütlesid, et süttis kohalik nafta ümbertöötlemistehas, vahendas The Kyiv Independent.

Vene meedia teatel põhjustas tulekahju tõenäoliselt Ukraina droonilöök. Kohalikud rääkisid uudistekanalile Ostorožno, et rajatist tabas rohkem kui viie drooni rünnak.

UAVs attacked the city of Sloviansk-na-Kuban in Krasnodar Krai, russia



It is likely that another refinery was hit.



English sub title. pic.twitter.com/iRNdsQEbtX — Jürgen Nauditt (@jurgen_nauditt) March 17, 2024

"Droonid neutraliseeriti, kuid ühe seadme kukkumise tagajärjel puhkes tulekahju," teatas Lõuna-Venemaal asuva Krasnodari krai operatiivstaap pühapäeval sõnumirakenduses Telegram. Baza ja teised Venemaa uudisteväljaanded väitsid, et hukkus vähemalt üks rafineerimistehase töötaja, kuid Krasnodari krai administratsioon eitas algseid teateid nagu oleks üks töötaja surnud südamerabandusse.

Slavjanski rajooni juht Roman Siniagovskyi ütles, et rafineerimistehase töötajad evakueeriti ja vahejuhtum ei ohusta läheduses paiknevaid asulaid.

Interfaxi teatel osales põlengu kustutamisel 83 tuletõrjujat 25 ühiku erineva tehnikaga.

Viimase nädala jooksul on Ukraina väed sooritanud mitmeid droonilööke, mis on suunatud Venemaa naftatööstusele. Ukraina on tabanud naftatöötlemistehaseid Samara, Rjazani, Kaluuga, Nižni Novgorodi ja Leningradi oblastis.

Bloomberg teatas 14. märtsil, et need rajatised moodustavad umbes 12 protsenti Venemaa naftatöötlemisvõimsusest.

Venemaa võimude teatel lasti alla Ukraina kopter

Vene relvajõud lasid alla Ukraina Mi-8 sõjaväekopteri, mis liikus Belgorodi oblasti suunas, teatas pühapäeval Venemaa kaitseministeerium. Kopter lasti alla Ukrainas Sumõ oblastis.

Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov aga teatas, et Ukraina vägede pommirünnakus hukkus oblastis üks ja sai vigastada 11 inimest.

Vene väed ründasid taristut Sumõ oblastis

Vene väed ründasid pühapäeval kahel korral Põhja-Ukrainas asuvat Sumõ linna, tabades taristut, kuid mida täpselt, pole veel selge. Samuti pole selge, kui suurt kahju rünnakud põhjustasid. Inimohvritest teateid ei ole.

Sumõ oblast piirneb Venemaaga, täpsemalt Belgorodi ja Kurski oblastiga.

SBU: Ukraina droonid on tabanud 12 Vene naftatöötlustehast

Ukrainlaste pikamaaründedroonid, mille on välja lasknud Ukraina luureteenistus SBU koos siseriiklike teenistustega, on sõja jooksul tabanud 12 Venemaa naftatöötlustehast, ütlesid Ukraina luure allikad Reutersile.

SBU oli ka viimatise, Krasnodari krais asuva tehase rünnaku taga.

Nendel rünnakutele lisaks on korraldanud droonirünnakuid Venemaale ka Ukraina välisluure GUR.

Vene vägede rünnakus Mõkolaijivile hukkus üks ja 8 inimest sai vigastada

Vene väed ründasid Lõuna-Ukrainas asuvat Mõkolajivi linna kaks korda rakettidega, hukkus üks ning vigastada sai vähemalt kaheksa inimest, teatas oblastivalitsus.

Linnapea Oleksandr Sienkevõtši sõnul said rünnakus kannatada ka mitmed majad ja autod, elumajade akendel lõid rünnakud aknad eest.

Venemaa teatas 35 Ukraina drooni tabamisest kaheksas regioonis

Venemaa kaitseministeerium teatas pühapäeval, et neutraliseeris kaheksas regioonis kokku 35 Ukraina relvajõudude väljalastud lennuki-tüüpi drooni.

"Õhutõrje tabas ja hävitati 35 UAV-d (drooni) Moskva (4), Belgorodi (3), Kaluuga (2), Orjoli (1), Rostovi (1), Jaroslavli (4) ja Kurski (3) oblasti ning Krasnodari krai (17) territooriumi kohal," seisis Vene kaitseministeeriumi teates.

Zelenski: Ukraina on omandanud kaugmaalöökide võimekuse

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles laupäeval oma kõnes, et Ukraina droonioperatsioonid Venemaal näitavad, et Kiiev on võimeline andma kaugmaalööke.

Zelenski ei käsitlenud oma kõnes otsesõnu hiljutisi rünnakuid Venemaa territooriumi sügavuses, kuid tänas oma relvajõude, julgeolekuteenistust ja luure peadirektoraati "uute Ukraina kaugmaa võimete eest".

Zelenski ütles oma igaõhtuses videokõnes, et viimastel nädalatel on saanud selgeks, et Ukraina võib rakendada oma relvi selleks, et kasutada ära "Vene sõjamasina" haavatavusi.

"See, milleks meie enda droonid on võimelised, on tõeline Ukraina kaugmaavõime. Ukrainal on nüüd alati taevas löögijõud," ütles Zelenski.

Sõzrani naftarafineerimistehase kustutamine võttis tunde

Laupäeva hommikul Venemaal Samaara oblastis Sõzrani naftatöötlemistehast tabanud Ukraina droonirünnaku järel puhkenud tulekahju kustutamine kestis tunde ning lõppes alles pühapäeva hommikul.

Tuletõrjujad likvideerisid põlengu täielikult pühapäeval kell 6.42, teatas Samaara oblastivalitsus.

"Mehitamata lennuvahendid ründasid hommikul Sõzrani naftatöötlemistehast ja üritasid rünnata Novokuibõševi naftatöötlemistehast. Sõzrani tehases süttis naftatöötlemisrajatis, inimesed esialgsetel andmetel kannatada ei saanud," teatas oblasti kuberner Dmitri Azarov laupäeval. Sõzrani tehases süttis nafta ümbertöötlemisseade, lisas ta.

Reutersi teatel ei ole selge, kuidas tulekahju mõjutab tootmist tehases, mis suudab töödelda 8,5 miljonit tonni toornaftat aastas ehk 170 000 barrelit päevas. Tehas toodab autobensiini, diislikütust, surugaasi, laevakütust ning muid naftasaadusi.

Šoigu nõudis Musta mere laevastiku tulejõu ja väljaõppe parandamist

Venemaa kaitseminister andis pühapäeval Musta mere laevastikule korralduse suurendada tulejõudu ja parandada väljaõpet.

"Mereväelastele tuleb korraldada iga päev väljaõpet, kuidas droonirünnakuid tagasi lüüa," ütles kaitseminister Sergei Šoigu Musta mere laevastikku külastades.

Vene kaitseministeeriumi teatel andis minister korralduse suurendada "vaenlase droonide hävitamiseks tulejõudu ja suurekaliibrilisi kuulipildujasüsteeme".

Šoigu korralduses nähakse vastust mitme Vene Musta mere laevastiku sõjalaeva hävimisele Ukraina droonirünnakutes.

Ukraina: ööpäevaga tegime kahjutuks rohkem kui 1000 Vene sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 430 740 (võrdlus eelmise päevaga +1160);

- tankid 6790 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 12 997 (+24);

- suurtükisüsteemid 10 634 (+28);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1017 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 720 (+1);

- lennukid 347 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 8272 (+4);

- tiibraketid 1920 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 14 073 (+49);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1723 (+11).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda. Kiiev on selgitanud, et Vene elavjõu sõjakaotused sisaldavad nii surnuid kui ka haavatuid.