Ekspert: Vene tehaste nafta rafineerimisvõime langes 600 000 barreli võrra päevas

Ukraina korraldas viimase kahe kuu jooksul droonirünnakuid 14 Vene naftarafineerimistehase pihta, kusjuures üle kümne rünnaku leidis aset viimase kahe nädala jooksul.

"See on märkimisväärne, sest see tabab loomulikult kohe naftasaaduste eksporti. Seega langeb eksport paarisaja tuhande barreli võrra [päevas], minu jaoks on see naftasaaduste probleem," ütles Törnqvist esmaspäeval reitinguagentuuri S&P korraldatud konverentsil.

Törnqvisti ettevõte tegeles aktiivselt Vene nafta ja naftasaaduste kauplemisega enne Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse, kuid taandus Vene naftat hõlmavatest tehingutest pärast täiemahulise sissetungi algust.

USA pank JPMorgan Chase prognoosib aga, et Ukraina rünnakute tagajärjel vähenes Vene nafta rafineerimisvõime koguni 900 000 barreli võrra päevas. Analüütikute sõnul võib tootmismahtude taastamine võtta mitu kuud aega, mis suurendas juba toornafta hindu maailmaturul umbes nelja dollari võrra barreli eest.

Törnqvisti sõnul on toornaftaturg suuresti tasakaalus ning hind on õiglane. Gunvori tegevjuht lisas, et USA naftatootmise kasv aeglustub võrreldes eelmise aasta näitajaga ning Naftat Eksportivate Riikide Organisatsiooni (OPEC) mittekuuluvate riikide nafta tootmismahud jäävad sel aastal samaks.