X!

Ukraina õhurünnakud seiskasid Kesk-Venemaa peamised naftatehased

Välismaa
Droonitabamuse saanud kütusehoidla põleng Venemaal Belgorodi oblastis.
Droonitabamuse saanud kütusehoidla põleng Venemaal Belgorodi oblastis. Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Välismaa

Peaaegu kõik Kesk-Venemaal asuvad suuremad naftatöötlemistehased on viimaste päevade Ukraina droonirünnakute järel olnud sunnitud kütusetootmise peatama või seda vähendama, teatas kolmapäeval uudisteagentuur Reuters.

Täielikult või osaliselt oma tegevuse peatanud tehaste koguvõimsus ületab 83 miljonit tonni aastas ehk umbes 238 000 tonni päevas. See moodustab umbes veerandi Venemaa kogu naftatöötlemise võimsusest.

Nende tehaste osakaal Venemaa vedelkütuste tootmisel on bensiini puhul üle 30 protsendi ja diislikütuse puhul umbes 25 protsenti. Moskva on juba kehtestanud bensiiniekspordi keelu aprillist kuni juuli lõpuni.

Venemaa ametnike sotsiaalmeediapostituste kohaselt on Ukraina intensiivistanud droonirünnakuid Venemaa energiataristu vastu ja kahekordistanud alates aasta algusest sihikule võetud naftatehaste arvu.

Naftajuhtmeid ja -hoidlaid tabanud rünnakud on viinud Venemaa naftatootmise ja töötlemise vähenemiseni. See omakorda on suurendanud survet föderaaleelarvele, kus nafta- ja gaasiekspordi tasud moodustavad umbes veerandi tuludest. 

Sihtmärgiks saanud naftatöötlemistehaste hulgas on Kiriši tehas Loode-Venemaal, Moskva naftatöötlemistehas, aga ka tehased Nižni Novgorodis, Rjazanis ja Jaroslavlis.

Nii rünnati 20. mail Nižni Novgorodi oblastis Kstovos asuvat suurt naftatöötlemistehast Nižegorodnefteorgsintez (NORSI), mille tootmisvõimsus on 17 miljonit tonni aastas. Hetkel jääb ebaselgeks, kas kõnealune tehas on suutnud säilitada vähemalt osalise töövõime.

Näiteks Rjazani rafineerimistehas peatas tegevuse täielikult 15. mail, Moskva rafineerimistehas katkestas aga töö 17. mail.

Venemaa üks suurimaid, Kiriši naftarafineerimistehas, mille aastane toodang on 20 miljonit tonni, on täielikult töö peatanud juba 5. mail, väitsid informeeritud allikad Reutersile.

Agentuuri allikate sõnul töötab YANOS praegu umbes veerandi ulatuses oma projekteeritud võimsusest. Ka 20. mail rünnatud Nižhegorodnefteorgsintezil oli tõsiseid probleeme.

Tabamuse saanud rafineerimistehased mängivad olulist rolli Venemaa suuremate piirkondade varustamisel. Näiteks Rjazani naftatöötlemistehas tarnis Moskvale ja Moskva oblastile märkimisväärse koguse kütust. Pärast rafineerimistehase sulgemist peatati tehase bensiini ja diislikütuse müük Peterburi rahvusvahelisel kaubabörsil. Mõned muudes piirkondades asuvad tehased, mis oleksid võinud kaotatud toodangut kompenseerida, on samuti rünnaku ohvriks langenud või tegutsevad piirangutega.

Sotsiaalmeedias levitatakse ka loendit pihtasaanud Vene naftarafineerimistehastest.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rääkis esmaspäeval, et tänavu esimese viie kuuga osutus Venemaa eelarvepuudujääk oluliselt suuremaks, kui Venemaa võimud olid terveks aastaks kavandanud. Zelenski hinnangul on suur hulk agressorriigi regioone juba praegu pankrotiseisundis.

"Ainuüksi viimaste kuudega on Venemaa naftatöötlemine langenud 10 protsenti. Samuti on oluline märkida, et Venemaa naftafirmad on sunnitud oma naftapuurauke sulgema. See on veelgi olulisem. Arvestades Venemaa naftatootmise eripära, siis on just see neile kõige valusam. Lisaks muidugi raha kaotamisele," seletas riigipea.

"Tootmise taastamiseks oma puuraukudes peab Venemaa tegema oluliselt rohkem, kui paljud teised naftat tootvad riigid, mis sulgevad puurauke kasvõi lihtsalt vastusena turukõikumistele. Venelased ei saa seda teha. Nende jaoks on tootmise kaotamine tõeliselt väga valus," lisas president.

"Näeme, et meie pikamaa-sanktsioonid (Zelenski mõtleb Ukraina relvajõudude korraldatud õhurünnakuid Vene naftarajatistele – toim.) on tõeliselt tõhusad ja jätkame oma aktiivsete meetmete laiendamist," märkis Ukraina president esmaspäeval.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: BNS, Reuters, The Kyiv Independent, LIGA.net

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:56

LHV pangast lahkub kaks juhatuse liiget

08:42

Tiitlikaitsja Thunder viigistas läänekonverentsi finaalseeria

08:35

Riigikogu võttis vastu planeerimiseaduse

08:20

Ukraina teatas ühe rünnakuga 65 tulevase Vene droonipiloodi hävitamisest Uuendatud

08:14

Türannosaurusel on väikesed esikäpad, sest tal on suur pea

08:13

Euroopa liiga võitjaks tuli Aston Villa

08:04

Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Michal, Pakosta, Sutt, Joller

07:43

Ukraina õhurünnakud seiskasid Kesk-Venemaa peamised naftatehased

07:32

Tööandjad: üldsõnaline kliimaseadus vajab veel täiendamist

07:23

Valitsus vabastab ametist ohutusjuurdluse keskuse juhi

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

19.05

USA astus ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa ees Balti riikide kaitseks välja

20.05

Rutte ja von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks Uuendatud

20.05

Rain Lõhmus: ühiskondlik mõtlemine on Eestis täiesti viltu läinud

20.05

Sõja 1547. päev: Ukraina õhurünnakud peatasid kahe suure Vene naftatehase töö Uuendatud

08:20

Ukraina teatas ühe rünnakuga 65 tulevase Vene droonipiloodi hävitamisest Uuendatud

20.05

Austria politsei dokumendid viitavad Veerpalu seotusele veredopinguga juba Libereci MM-il

20.05

Pärnu tahab Liivalaia trammitee raha eest ise uue ühendustee ehitada

19.05

Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde

20.05

Putin ja Xi ei jõudnud uue gaasijuhtme osas kokkuleppele

20.05

Ärinaise kohtukaebus Marii Karelli vastu jätab saatelõigu sügiseni riiulile

ilmateade

loe: sport

08:42

Tiitlikaitsja Thunder viigistas läänekonverentsi finaalseeria

08:13

Euroopa liiga võitjaks tuli Aston Villa

20.05

Kullamäe kostitas Vene koduklubi 22 punktiga

20.05

Matis Song võitis mälumängu Eesti meistrivõistlustel kaks kulda

loe: kultuur

20.05

Festival "Erisuste erinevused" toob kokku erinevate võimetega loojad

20.05

Loomingu Raamatukogu kuldsarjas ilmus valik Agota Kristofi loomingust

20.05

Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud dokfilm "Põhjaekspress" Jupiteris

20.05

EKA lõputööde festival Tase toimub tänavu ülikoolilinnakus

loe: eeter

20.05

"Pealtnägija": kui lihtsalt saab inimesi petta AI abil genereeritud kõnega?

20.05

"Pealtnägija": halvatud kolme lapse ema võitleb õiguse eest jääda oma koju

20.05

Liis Lemsalu: mu kaheaastane poeg on meie maja huumorikuningas

20.05

Galerii ja videod: R2 minilaivil musitseeris Taavi-Peeter Liiv

Raadiouudised

20.05

Päevakaja (20.05.2026 18:00:00)

20.05

Ringkonnakohus mõistis Kalle Laaneti õigeks

20.05

Kaitseväe juhataja ametissenimetamise korda muutev eelnõu on teisel lugemisel

20.05

Õppusel Kevadtorm harjutatakse elektrooniliste seadmete ja droonide kasutamist

20.05

E-Piima müügiprotsess algab lähinädalatel

20.05

Raadiouudised (20.05.2026 15:00:00)

20.05

Narvat tabasid eile ulatuslikud vingugaasi lekked

20.05

Raadiouudised (20.05.2026 12:00:00)

20.05

Ungari peaministri visiidist Poola oodatakse kahe riigi suhete paranemist

20.05

Tartu ja Tallinn vaatavad tänavu oma niitmisgraafikud üle

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo