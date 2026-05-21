Ukraina õhurünnakud seiskasid Kesk-Venemaa peamised naftatehased

Peaaegu kõik Kesk-Venemaal asuvad suuremad naftatöötlemistehased on viimaste päevade Ukraina droonirünnakute järel olnud sunnitud kütusetootmise peatama või seda vähendama, teatas kolmapäeval uudisteagentuur Reuters.

Täielikult või osaliselt oma tegevuse peatanud tehaste koguvõimsus ületab 83 miljonit tonni aastas ehk umbes 238 000 tonni päevas. See moodustab umbes veerandi Venemaa kogu naftatöötlemise võimsusest.

Nende tehaste osakaal Venemaa vedelkütuste tootmisel on bensiini puhul üle 30 protsendi ja diislikütuse puhul umbes 25 protsenti. Moskva on juba kehtestanud bensiiniekspordi keelu aprillist kuni juuli lõpuni.

Venemaa ametnike sotsiaalmeediapostituste kohaselt on Ukraina intensiivistanud droonirünnakuid Venemaa energiataristu vastu ja kahekordistanud alates aasta algusest sihikule võetud naftatehaste arvu.

Naftajuhtmeid ja -hoidlaid tabanud rünnakud on viinud Venemaa naftatootmise ja töötlemise vähenemiseni. See omakorda on suurendanud survet föderaaleelarvele, kus nafta- ja gaasiekspordi tasud moodustavad umbes veerandi tuludest.

Sihtmärgiks saanud naftatöötlemistehaste hulgas on Kiriši tehas Loode-Venemaal, Moskva naftatöötlemistehas, aga ka tehased Nižni Novgorodis, Rjazanis ja Jaroslavlis.

Nii rünnati 20. mail Nižni Novgorodi oblastis Kstovos asuvat suurt naftatöötlemistehast Nižegorodnefteorgsintez (NORSI), mille tootmisvõimsus on 17 miljonit tonni aastas. Hetkel jääb ebaselgeks, kas kõnealune tehas on suutnud säilitada vähemalt osalise töövõime.

Näiteks Rjazani rafineerimistehas peatas tegevuse täielikult 15. mail, Moskva rafineerimistehas katkestas aga töö 17. mail.

Venemaa üks suurimaid, Kiriši naftarafineerimistehas, mille aastane toodang on 20 miljonit tonni, on täielikult töö peatanud juba 5. mail, väitsid informeeritud allikad Reutersile.

Agentuuri allikate sõnul töötab YANOS praegu umbes veerandi ulatuses oma projekteeritud võimsusest. Ka 20. mail rünnatud Nižhegorodnefteorgsintezil oli tõsiseid probleeme.

Tabamuse saanud rafineerimistehased mängivad olulist rolli Venemaa suuremate piirkondade varustamisel. Näiteks Rjazani naftatöötlemistehas tarnis Moskvale ja Moskva oblastile märkimisväärse koguse kütust. Pärast rafineerimistehase sulgemist peatati tehase bensiini ja diislikütuse müük Peterburi rahvusvahelisel kaubabörsil. Mõned muudes piirkondades asuvad tehased, mis oleksid võinud kaotatud toodangut kompenseerida, on samuti rünnaku ohvriks langenud või tegutsevad piirangutega.

Sotsiaalmeedias levitatakse ka loendit pihtasaanud Vene naftarafineerimistehastest.

Ukrainian strikes on russian oil infrastructure (May):



• May 20 — Kstovo refinery

• May 17 — Moscow refinery

• May 15 — Ryazan refinery

• May 13 — Taman oil terminal

• May 08 — Yaroslavl refinery

• May 07 — Perm refinery

• May 05 — Kirishi refinery

• May 04 — Samara…

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rääkis esmaspäeval, et tänavu esimese viie kuuga osutus Venemaa eelarvepuudujääk oluliselt suuremaks, kui Venemaa võimud olid terveks aastaks kavandanud. Zelenski hinnangul on suur hulk agressorriigi regioone juba praegu pankrotiseisundis.

"Ainuüksi viimaste kuudega on Venemaa naftatöötlemine langenud 10 protsenti. Samuti on oluline märkida, et Venemaa naftafirmad on sunnitud oma naftapuurauke sulgema. See on veelgi olulisem. Arvestades Venemaa naftatootmise eripära, siis on just see neile kõige valusam. Lisaks muidugi raha kaotamisele," seletas riigipea.

"Tootmise taastamiseks oma puuraukudes peab Venemaa tegema oluliselt rohkem, kui paljud teised naftat tootvad riigid, mis sulgevad puurauke kasvõi lihtsalt vastusena turukõikumistele. Venelased ei saa seda teha. Nende jaoks on tootmise kaotamine tõeliselt väga valus," lisas president.

"Näeme, et meie pikamaa-sanktsioonid (Zelenski mõtleb Ukraina relvajõudude korraldatud õhurünnakuid Vene naftarajatistele – toim.) on tõeliselt tõhusad ja jätkame oma aktiivsete meetmete laiendamist," märkis Ukraina president esmaspäeval.