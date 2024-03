Lähiajal suuri kütusehinna hüppeid ilmselt ei tule

Eelmisel nädalal maksis bensiini 95 liiter 1,7 eurot. Selle nädala esmaspäeval kerkis hind peaaegu 1,8 euroni, mis oli kõrgeim hind alates septembrist. Teisipäeval on hind taas sõltuvalt tanklast sent või paar soodsam.

Kütusemüüjate kinnitusel on põhjuseks naftahinna tõus. Märtsi keskpaigast on Brenti toornafta hind kerkinud 82 dollarilt 86 dollarini barrelist.

"Kütuse hind sõltub väga palju maailmaturu hinnast, aga see on olnud pikemat aega tõusutrendis. Tegelikult on see jõudnud viitega jaehindadesse ehk siis jaamadesse. Mõni nädal tagasi oleks juba toimunud see muutus jaamas," ütles Neste Eesti jaemüügijuht Polina Tkatšuk.

Euroopa Liit ostab vaid ligi viis protsenti oma kütustest Venemaalt, kuid idanaabri juures toimuv mõjutab loomulikult turuhinda ka meie jaoks.

"See naftahindade tõus oli tegelikult suhteliselt loogiline küll, kui nüüd vaadata meie idanaabri Venemaa poole ja selle poole, mis naftarafineerimise tehastega toimub. Ukraina pommitab seda. Ilmselgelt see, kui lased vaadile augu sisse, siis see hinda madalamale ei too," selgitas LHV analüütik Triinu Tapver.

Samas, hind oleks kerkinud ka ilma nende rünnakuteta.

"Selle hinnasuurenemisele valab mõnes mõttes õli tulle Venemaa ise. See võib olla nende enda motivatsioon, kui käsib oma ettevõtetel tootmist vähendada teises kvartalis ja aasta lõpu poole," ütle Tapver.

Samal ajal on Venemaa seadnud bensiinile ekspordikeelu, püüdes kontrollida kõrget inflatsiooni olukorras, kus nõrk rubla soodustab kütuste eksporti.

"Kui me vaatame bensiini hüpet maailmaturul, siis siin on taustaks 1. märtsist jõustunud ekspordikeeld. Venemaalt bensiini enam välja ei veeta. Kuigi see Euroopa Liitu ei jõudnud, siis sellel on mõju kogu maailmaturu hinnale," rääkis Alexela energiamüügi valdkonnajuht Tarmo Kärsna.

Naftahind lähitulevikus ilmselt väga palju ei muutu.

"Kuna naftavarud on suhteliselt heal tasemel, need ei ole väga madalal tasemel ka teiste tootvate riikide juures, siis väga suurt nihet naftahinna tõusule ei saa tulla. Ilmselt see jääbki 85 dollari juurde barreli eest," rääkis Tapver.