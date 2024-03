USA kinnitas, et ei toeta rünnakuid Venemaa naftarajatiste vastu

Meedias levisid varem väited, et USA ei toeta Venemaa naftarajatiste ründamist ja nõuab Ukrainalt nende ründamise lõpetamist. USA välisministeeriumi kõneisik Matthew Miller kinnitaski, et Washington ei toeta rünnakuid Venemaa naftarajatiste vastu.

"Meie seisukoht on sõja algusest peale alati olnud, et me ei julgusta ega toeta Ukraina rünnakuid väljaspoole oma territooriumi," lausus Miller.

Miller ei vastanud küsimusele, kas Ühendriigid võtsid Kiieviga ühendust pärast hiljutist rünnakut Venemaa naftatöötlemistehasele Samara oblastis. Ta lisas, et USA seisukoht peegeldab tema "pikaajalist poliitikat" ja see on "selgelt edastatud" ka Ukrainale.

Ukraina on viimasel ajal pidevalt korraldanud operatsioone Vene nafta- ja gaasirajatistele. Seetõttu on Venemaa valitsus juba kehtestanud kuuekuulise bensiini ekspordikeelu teistesse riikidesse.

Eelmisel nädalal teatas meedia, et USA palub Ukrainal mitte rünnata Venemaa naftatöötlustehaseid, kuna see võib kaasa tuua naftahinna tõusu. Pärast seda on rünnakud jätkunud.