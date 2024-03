Eesti 200-st lahkunud ettevõtja: valijad selliseks poliitikaks mandaati ei andnud

Aasta tagasi toimunud riigikogu valimistel erakonna Eesti 200 kandidaadina Jõgeva- ja Tartumaa ringkonnas 762 valija hääle saanud ettevõtja Märt Meesak otsustas pühapäeval erakonnast lahkuda, kuna tunneb, et Eesti 200 tegevus valitsuses ei vasta valijate ootustele.

Meesak põhjendab Tartu Postimehes ilmunud arvamusloos, miks tema hinnang praeguseks pea aasta valitsuserakonnana tegutsenud Eesti 200-le pole positiivne: "Praegu tunnen, et valimiste eel lubatu ja Eesti 200 programmiga võrreldes on valitsuses tehtav vägisi vastupidises suunas liikumas ning ma ei oska oma valijatele enam ammendavaid vastuseid anda, miks see nii endiselt läheb."

"Tavainimene on endiselt ära unustatud, temaga räägitakse ülbes toonis ülevalt alla ning poliitikute varasemad vead peavad lihtsad inimesed oma taskust kinni maksma."

Veelgi halvemana näeb ettevõtja seda, et "praegune valitsus ajab sotsiaaldemokraatlikku ettevõtlus- ja majanduspoliitikat (paksem riik käehoidjana, rohkem makse ning valitsejate ilmeksimatuse uskumus raha kogu aeg ümber jagades, et endal ka näpud rasvaseks jääks ja ametnikkond tööd saaks), kus valitsusel selleks mandaati pole ning koalitsioonis on ainult üks, kõige väiksem partner sotsiaaldemokraatlik".

Sestap nägigi Meesak ainsa võimalusena seda, et ta liikmeks olekuga seda suunda ja poliitikat enam ei toeta, mistõttu astus erakonnast välja.

Märt Meesak on varem kuulunud ka Vabaerakonda ja olnud selle tegevjuht, ka on olnud ta IRL-i ja erakonna Libertas liige. Tartus kuulub talle Iiri pubi.