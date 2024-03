Draamateatri juhiks pürgib kolm inimest

Draamateatri nõukogu esimees Piret Hartman ütles ERR-ile, et kandidaate, kes esmaspäeva õhtul lõppenud konkursile avalduse esitasid, oli kolm.

"Neljapäeval koguneb nõukogu, et edasised sammud paika panna," lisas ta.

Hartmani sõnul on nõukogu otsustanud kaasata direktrorivalikusse kuni kaks teatri kollektiivi esindajat, kelle isiku otsustab draamateater ise, ja lisaks on valiku tegijate hulgas ka teatriliidu esindaja.

Praegu juhib draamateatrit Rein Oja, kuid Hartman ei pidanud võimalikuks öelda, kas ta ka uuesti sellesse ametisse kandideerib.

Teatrijuhi ametiaeg on kolm aastat ja uuel direktoril algab see tänavu 21. septembril. Hartman ütles, et nii on see olnud ka varem: direktor pannakse ametisse kolmeks aastaks ja lepingut saab ühe korra pikendada, pärast seda peavad aga toimuma uued valimised.

Draamateatri juhi peamine ülesanne on planeerida ja rakendada teatri majandustegevust nii, et see tagaks teatri heal tasemel loomingulise tegevuse.

Teatrijuhiks kandideerijatelt nõutakse muu hulgas head teatrielu ja kultuurivaldkonna tundmist, magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridustaset ja vähemalt viieaastast organisatsiooni juhtimise kogemust.