ERR Riias: Läti tahab jõudsalt meditsiiniturismi arendada

Meditsiiniturismi plaan ajab lätlasi parasjagu närvi, sest oma rahval tuleb riigi makstavate uuringute ja vastuvõttude järjekorras oodata kuid ning tasuliseks arstiabiks napib paljudel raha.

Samas on Stradinši ülikooli meditsiiniõpe, Riia ülikoolihaiglad ja uhked erameditsiinikeskused tipptasemel ning ravivad maksejõulisi välismaalasi juba praegu. Nende osakaal kasvab valitsuse plaani põhjal nüüd veelgi.

Samas rahustab valitsus rahvast, et tervishoidu plaanitavat lisaraha tuues ei võeta Läti enda elanikelt midagi ära ja nende ravijärjekordi see ei mõjuta, sest peamiselt tulevad välismaalased saama teenuseid, kus kohalike nõudlus madal, näiteks ilukirurgia, bariaatria kirurgiline ravi, viljatusravi, geenitestid, individuaalsed taastusprogrammid.

"Meie jaoks on tähtis pakkuda oma teenuseid maades, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu. Tahame tihendada koostööd välismaal elavate lätlastega, püüdes leida võimalusi meditsiinitöötajate naasmiseks Lätti. Ma küll ei rääkinud sellest valitsuse istungil, aga tähtis on ka see, et me ekspordime edukalt oma meditsiiniharidust. Riias õpib palju välisriikide tudengeid," rääkis Läti terviseminister Hosams Abu Meri.

Plaan on ambitsioonikas – suurendada tervishoiuturismi käivet 15 miljoni euroni aastas, vähemalt kümnele tervishoiuasutusele saada rahvusvaheline kvaliteedisertifikaat ja suurendada Lätti ravile sõitjate hulka veerandi võrra.

Tunamullu kasutas Lätis tervishoiuteenuseid kas kohapeal või sidekanalite kaudu üle 42 000 välismaalase ning teeniti rohkem kui 11 miljonit eurot.

Suurimateks konkurentideks peavad lätlased selles vallas Leedut, Eestit ja Türgit.