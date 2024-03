Lätis taandub inflatsioon ja makse võib laekuda alla ootuste

Lätis taandub inflatsioon ja see võib anda hoobi riigikassale. Lätis kasvab nüüd mure, et riigile laekub makse planeeritust vähem.

Läti rahandusminister Arvils Ašeradens ütles, et ministeerium on kärpinud juba majanduskasvu prognoosi. Kui varem eeldas ministeerium, et majandus kasvab tänavu 2,4 protsenti, siis nüüd eeldab ministeerium, et majandus kasvab 1,4 protsenti.

Läti inflatsioon taandub kiiresti, rahandusministeerium eeldas varem, et inflatsioon jääb käimasoleval aastal kahe protsendi juurde. Jaanuaris oli inflatsioon aga 0,9 protsenti, veebruaris taandus inflatsioon veelgi. Riigis kasvab nüüd mure, et inflatsioon võib asenduda deflatsiooniga.

Deflatsiooniga kaasneb oht, et üldise hinnataseme langedes lükkavad inimesed edasi oma oste, ettevõtted aga oma investeeringuid.

Ašeradens ütles, et makse võib laekuda alla ootuste. Tema sõnul toimivad tööjõumaksud endiselt hästi, käibemaksuga pole seis nii hea.

Käibemaksu laekus jaanuaris 342,5 miljonit eurot, seda oli planeeritust 6,4 protsenti vähem.