Saksa relvatöösturi sõnul tuleb Euroopasse luua oma Raudkuppel

Euroopa Liidu liikmesriigid suurendavad sõjalisi kulutusi, kuna muretsevad Venemaa sõjalise tegevuse pärast Ukrainas. Viimasel ajal on üles kerkinud ka õhutõrje tugevdamise küsimus.

Papperger ütles, et lühimaa õhutõrje, on midagi, mida nad tahavad Euroopas luua, viidates Saksamaa loodud õhutõrjekilbi algatusele Sky Shield. Selle algatusega on juba liitunud 21 riiki.

"Samuti arvan, et on hea mõte omada Euroopa lahendust, mis oleks sarnane Raudkuplile ja läheks veel kaugemalegi," ütles Papperger ajalehele Financial Times.

Iisraeli Raudkuppel on mõeldud peamiselt lähimaarakettide tõrjumiseks, see on mõeldud suurte alade nagu linnade ja muude asustuspiirkondade kaitsmiseks. Tegemist on kalli süsteemiga, kuid aitab päästa inimelusid. Iisrael on sellist keerukat mitmest õhutõrjepatareist koosnevat süsteemi kasutanud juba alates 2011. aastast.

EL-i riigid on õhutõrjega seotud tehnoloogiatesse teinud suuri investeeringuid. Ka üks teine Euroopa relvatööstur ütles, et Euroopal on juba kõik olemas, et luua korralik õhukilp. Tuleb lihtsalt otsustada, kas soovitakse seda kasutada või mitte.

Saksa kantsler Olaf Scholz kuulutas Sky Shieldi algatuse välja juba 2022. aastal. Prantsusmaa ei toetanud Sky Shieldi algatust , kuna see sõltub prantslaste hinnangul liiga palju relvastusest, mis on toodetud väljaspool Euroopat.

Prantsusmaad häiris toona, et Sky Shieldiga seotud hankest jäi välja Prantsuse-Itaalia SAMP-T õhukaitsesüsteem, mille on välja arendanud üheskoos MBDA ja Thales. SAMP-T kaitseulatus on võrreldav USA päritolu Patrioti õhutõrjesüsteemiga.

Ka Brüssel tahab edendada paremini integreeritud Euroopa õhu- ja raketitõrjesüsteemide arendamist. Brüssel tahab seetõttu, et Euroopa riigid jagaksid omavahel tehnoloogiaid. Hiljuti tutvustas EL veel ka ühist kaitsetööstusstrateegiat ning tahab tagada, et 2030. aastaks katab EL-i sisene kaitsekaubandus vähemalt 35 protsenti EL-i kaitseturust,

Rheinmetall teatas juba veebruaris, et müüs Saksa relvajõududele 600 miljoni euro eest oma lühimaa õhutõrjesüsteemi Skyranger 30, seda saab kasutada ka droonide vastu.

Kaitsetööstuse juhid on samuti kutsunud üles suurendama relvafirmade omavahelist koostööd ning partnerlust. Itaalia relvakontserni Leonardo juht Roberto Cingolani ütles, et läbirääkimised juba käivad.

"Püüame ettevõtete vahel arutada, millised on võimalikud ja parimad lahendused, et aidata kaitsta Euroopa kodanike tulevikku," ütles Cingolani ajalehele Financial Times.