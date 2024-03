USA riiklik julgeolekunõunik käis Kiievile toetust avaldamas

Sullivan külastas eile Kiievit ning kinnitas Ukrainale Washingtoni toetuse jätkumist. Visiidi üheks eesmärgiks oli survestada Kongressi ja eelkõige Esindajatekoja spiikrit Mike Johnsonit, kes on seni keeldunud hääletusele panemast juba veebruaris senati poolt heaks kiidetud välisabipaketti.

Sullivan rõhutas, et Bideni administratsioon teeb kõik endast oleneva, et 60 miljardi dollari suurune abi Ukrainale kongressis heakskiidu saaks.

"Oma vaatenurgast oleme kindlad, et saame selle tehtud. Me saame selle abi Ukrainale," ütles Sullivan.

"USA-s valitseb arusaam, et Ukraina on oluline, et Ukraina julgeolek ja tulevik on oluline ka Ameerika Ühendriikide julgeoleku ja tuleviku jaoks. Me tahame aidata sõpra ja partnerit, aga tahame läbi selle aidata ka iseennast," lisas Sullivan.

Valge Maja tippametnik kiitis visiidil Ukraina visadust ning sõnas, et Venemaa on selles sõjas juba läbi kukkunud.

"Sõja alguses Putini ja Venemaa poolt püstitatud plaan ei ole täitunud ega täitu kunagi. Kuid sellest ei piisa. Peame nägema olukorda, kus Ukraina ei kannata enam Vene sõjaväe rünnakuohu all," sõnas Sullivan.

Kuigi üllatusvisiidi eesmärgiks oli kinnitada Ukrainale ameeriklaste igakülgset toetust, ei andnud Sullivan ajalist raamistikku, millal välisabi pakett võiks Esindajatekojas edasi liikuda. Julgeolekunõunik vaid sõnas, et eelnõu on võtnud Kongressis liiga kaua aega.