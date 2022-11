Keskkriminaalpolitsei ja FBI pidasid kinni suures krüptokelmuses kahtlustatavad

Uurimises praeguseks kogutud info kohaselt lõid kahtlustatavad Sergei Potapenko jaIvan Turõgin Ponzi skeemina toimiva ettevõtte ja kutsusid inimesi investeerima krüptokaevandusse HashFlare.

Ühtlasi rajasid kahtlustatavad 2017. aastal virtuaalvaluuta panga Polybius Bank, mis pole kunagi pank olnud ega lubatud dividende välja maksnud, pettes skeemiga välja vähemalt 25 miljonit dollarit.

Kahtlustuse kohaselt ei kasutanud ettevõte neile laekunud sadade tuhandete klientide investeeringuid krüptoraha arendamiseks ning kuritegelikul teel saadud tulu legitimeerimiseks osteti kinnisvara ja kasutati riiulifirmasid.

Washingtoni osariigi lääneringkonna prokuröri Nick Browni sõnul maksid kahtlusalused esimestele investoritele raha välja hilisemate investeerijate maksetest. "Nad püüdsid oma ebaseaduslikult teenitud tulu peita Eesti kinnisvarasse, luksusautodesse ning pangakontodele ja virtuaalvaluuta rahakottidesse üle maailma," ütles ta.

Süüdistuse kohaselt pakkusid Potapenko ja Turõgin tasu eest lepinguid, mille alusel võisid kliendid saada osaluse HashFlare'i kaevandamisoperatsioonis, vastutasuks nende poolt toodetud virtuaalvaluuta eest. Aastatel 2015-2019 sõlmisid inimesed ettevõttega 550 miljoni dollari väärtuses lepinguid.

Ettevõttel aga väidetavaid virtuaalvaluuta kaevandamise seadeid ei olnud ja kui investorid palusid oma kaevandamise tulu välja võtta, ei suutnud Potapenko ja Turõgin lubatud kaevandatud raha välja maksta. Selle asemel nad kas keeldusid maksete tegemisest või maksid investoritele välja virtuaalvaluutaga, mille olid ostnud vabaturult, mitte valuutaga, mida nad olid kaevandanud. HashFlare lõpetas tegevuse 2019. aastal.

Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juhi Oskar Grossi sõnul oli kahe riigi koostöös läbi viidav uurimine pikaajaline ja mahukas.

"Selle uurimise mastaapi ilmestab, et tegemist on teadaolevalt ühe suurima kahjusummaga kelmuse uurimisega Eestis. Praeguseks on kogutud piisavalt tõendeid, et kahtlustatavad kinni pidada. Selles uurimises on olnud väga oluline roll rahvusvahelisel koostööl, sest oleme algusest peale teinud USA kolleegidega koostööd," kirjeldas Gross.

Grossi sõnul on politsei suunanud enam tähelepanu krüptovaldkonnale. Vaieldamatult on krüptorahaga seotud uurimised keerulised ja võtavad kaua aega, kuid õiguskaitseasutused teevad kõik võimaliku, et neid kuritegusid lahendada. On mitmeid seaduslikke viise, kuidas krüptoraha valdkonnas ettevõtlusega tegeleda ning pettustel ei ole kohta," lisas Gross.

Riigiprokurör Vahur Verte sõnul tegutsevad õiguskaitseasutused selle nimel, et kuriteo läbi kannatada saanud on menetluse tulemusel oma vara tagasi saaksid. "Tehnoloogilised võimalused on avardanud ka kelmide kuritegelike eesmärkide täitmist ning seetõttu tuleb enne oma vara kellelegi usaldamist teha põhjalikku eeltööd, sest sarnase kogemusega inimesi võib olla kõikjal maailmas," rääkis ta.

Eestis toimusid kinnipidamised ja läbiotsimised USAs käimasoleva kriminaalmenetluse raames. Politseioperatsiooniga on seotud üle 100 politseiniku, sealhulgas ligi 15 USA föderaalametnikku.

USA ametivõimud taotlevad kahe kahtlustatava vahistamist eeluurimise ajaks ning kahtlustatavate väljaandmist.