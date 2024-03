Saarlased pole rahul, et südamestimulaatorite paigaldus Kuressaares lõppeb

Südamestimulaatorite järelkontrolliga ja paigaldamisega saab edaspidi tegelda ainult keskhaiglates ja piirkondlikes haiglates ning Kuressaare haiglas selle tegevuse rahastamine tervisekassa poolt lõpetatakse.

Selliselt tutvustas terviseminister Riina Sikkut valitsuse otsust. Ja seda kõike vaatamata sellele, et Saaremaa vallavalitsus, Saaremaa vallavolikogu ja Kuressaare haigla patsientide nõukogu on kõik teinud mitmetele ministritelele pöördumisi, kus soovitakse, et südamestimulaatorite paigaldamine Kuressaare haiglas võiks jätkuda.

Tervisekassa nõukogu tugines oma otsuses kardioloogide seltsi soovitusele

"Me ikkagi lähtume meditsiiniliste spetsialistide arvamusest, soovitusest ja nende ettepanekust tervisekassale. Ja nõukogu tasandil me neid otsuseid ümber ei tee," lausus Sikkut.

"Just hiljuti oli vestlus ühe eaka patsiendi lähedasega, kes kahel järjestikusel nädalal , kusjuures vastuvõtud olid broneeritud, käis vastuvõtul Tallinnas. Aga patsient ei saanud vajalikku läbivaatust, vajalikku abi. Suures haiglas laiutati käsi, et oi, vastuvõtt on lõppenud, kuigi ta ootas terve päeva. Kolmandal nädalal ta lihtsalt keeldus minemast. Oleme ausad, kui mõelda selle peale, et neli tundi sinna, neli tundi tagasi – see koormus tervisele on ikka väga suur," rääkis Kuressaare haigla patsientide nõukogu esimees Veronika Allas.

Kolm kuud, ehk 1. juulini on osapooltel – kardioloogide seltsil, Kuressaare haiglal ja Saaremaa vallal aega leida lahendus, et südamehaiged saarlased saaksid Kuressaare haiglas südamestimulaatoreid paigaldada. Kuressaare haigla juht ei välista ka valitsuse otsuse vaidlustamist.

"Teenuse universaalne kättesaadavus kindlasti kukub. Me kindlasti kaalume ka seda, et pöörduda õigussüsteemi poole, et kas see otsus on tehtud õiguslikus vaates ka põhjendatult," ütles Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli.