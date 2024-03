Walesi printsess teatas vähidiagnoosist

Walesi printsess Catherine teatas reedel, et tal on vähk ning talle tehakse keemiaravi.

Printsess ütles, et vähi avastamine pärast edukat kõhuoperatsiooni jaanuaris oli tohutu šokk.

Briti peaminister Rishi Sunak soovis reedel Walesi printsessile Kate'ile "täielikku ja kiiret paranemist" pärast seda, kui ta teatas, et tal on vähk ja talle tehakse keemiaravi.

Sunak ütles, et printsessil on "kogu riigi armastus ja toetus". Ta lisas, et Kate näitas oma avaldusega tohutut vaprust.

Catherine on Briti kuningliku pere liige, praeguse troonipärija Williami, Walesi printsi abikaasa. Nad abiellusid 2011. aastal. Nende peres kasvab kolm last.