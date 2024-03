Moskva terroriakt: Venemaa vedas läbipekstud kahtlusalused kohtusaali

Nelja kahtlusalust süüdistatakse terrorismis ning nad võivad saada eluaegse vanglakaristuse.

Kahtlusalused on Tadžikistani kodanikud ning nad määrati kuni 22. maini eeluurimisvanglasse. Seda pikendatakse siis sõltuvalt sellest, millal nende kohtupidamise kuupäev määratakse. Kõik neli meest tunnistasid end süüdi, vahendas The Telegraph.

Venemaa riigimeedia avaldas kahtlusaluste fotod ning on näha, et kõiki mehi on julmalt pekstud. Võimud avaldasid video, millel on näha, kuidas politseinikud toovad ühe kahtlusaluse ratastoolis kohtusaali.

Ka teistel kahtlusalustel läks halvasti ning nende näod olid sinikaid täis. Vene meedias levivad teated, et Vene julgeolekuteenistused peksid ja piinasid vange, vahendas The Telegraph.

Vene riigimeedia teatas juba laupäeval, et ühel kahtlusalusel lõigati ülekuulamise käigus kõrv ära.

Moskva terrorirünnakus tapeti 137 ja sai haavata üle 180 inimese. Hukkunute hulgas oli ka kolm last. Rünnaku võttis omaks islamistlik terroriorganisatsioon ISIS. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin otsib nüüd aga viise, kuidas nihutada Moskva terroriakti süü Ukrainale.

Propagandist ja kanali Russia Today peatoimetaja Margarita Simonjan kiitis avalikult kahtlusaluste piinamist. Chicago ülikooli majandusprofessor Konstantin Sonin tõi välja, et piinamisfotode avaldamine on osa Kremli kommunikatsioonistrateegiast.

The head of RT, Putin's main propaganda agency, praised torture of the arrested terrorists in her tweet. It leaves no doubt that the release of the torture photos (the detained were electrocuted, severely beaten, and one had his ear cut) is a state PR strategy. Which is insane. pic.twitter.com/3kT3bAndjL