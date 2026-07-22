Venemaa suunab Siberis toodetud autokütust Moskvasse

Ukraina droonirünnakud Venemaa naftataristu vastu põhjustasid kogu riigis tarnehäireid ning võimud näevad vaeva, et vältida kütusepuuduse tekkimist Moskva piirkonnas. Venemaa suunab nüüd Siberis toodetud autokütust Moskvasse ning on suurendanud ka importi Valgevenest ja Indiast.

Uudisteagentuur Reuters kirjutab, et Vene võimud seadsid Moskva linnastu kütusega varustamise peamiseks prioriteediks, kuna Venemaa rikkaimas ja mõjukaimas piirkonnas elab 22 miljonit inimest.

Ukraina jätkab samas Venemaa naftataristu ründamist ning tööstusallikate hinnangul langes Venemaa bensiinitootmine juuli alguses umbes 65 protsendini tavapärasest hooajalisest tarbimisest.

Ukraina ründas möödunud kuul ka Moskva naftatöötlemistehast ning pealinna tanklatesse tekkisid järjekorrad. Reutersi allikate sõnul oli olukord Moskvas, kus elab riigi poliitiline ja kultuuriline eliit, juuli alguseks stabiliseerunud.

Ka laiemas Moskva piirkonnas oli olukord juuli keskpaigaks kontrolli all, kuna tanklatesse tarniti piisavalt bensiini ja diislikütust. Täiendavaid kütusekoguseid tuuakse nüüd Uuralitest, Siberist ja Valgevenest.

Reutersi allikate sõnul veetakse Moskvasse sadu tuhandeid tonne lisakütust, sealhulgas Krasnojarski krais asuva Atšinski naftatöötlemistehase toodangut. Puudujäägi leevendamiseks on Venemaa hakanud importima kütust ka Indiast.

Moskva varustamist peeti juba Nõukogude ajal prioriteediks ning ka praeguses kriisis on võimud keskendunud sellele, et pealinnas ei tekiks tarnehäireid. Asepeaminister Aleksandr Novak ütles teisipäeval, et Venemaa kütuseturg on osaliselt stabiliseerunud, kuigi mõnes piirkonnas on olukord endiselt keeruline.