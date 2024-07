FSB teatas Vene islamistide rünnaku ärahoidmisest

Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) teatas laupäeval, et nurjas Dagestani lõunaosas islamistlike võitlejate kavandatud rünnakuteseeria.

Rünnakud olid väidetavalt suunatud politseijõudude ja õigeusu kiriku vastu, vahendas uudisteagentuur Reuters Vene riiklikku meediat.

FSB teatas, et vahistas Kaspiiski linnas kolm Venemaa kodanikku ja tunnistas nad rahvusvahelise terroriorganisatsiooni liikmeteks, kuid ei nimetanud, mis organisatsiooniga tegemist on. Teates lisati, et uurijad konfiskeerisid ka omatehtud lõhkekehi ja muid relvi.

Islamistlik vägivald on viimastel kuudel Venemaal Põhja-Kaukaasias taas hoogustunud. Juunis hukkus Dagestanis korraga Mahhatškala ja Derbenti linnas korraldatud rünnakutes kirikutele, sünagoogidele ja politsei kontrollpunktidele 22 inimest.

Märtsis hukkus Islamiriigi rünnakus Moskva äärelinna asuvale kontserdimajale 145 inimest. Venemaa vahistas sellega seoses kahtlustatavad püssimehed ja mitmed väidetavad kaasosalised, peamiselt Tadžikistani kodanikud, kes ootavad praegu kohut.