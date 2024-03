Soome ekspordisektori streik kestab, toetus sellele langeb

Soome ekspordisektori streik pidi kestma kaks nädalat. Eelmisel nädalal tegi valitsus oma ettepanekud, et ametiühingud streikimise lõpetaksid ja läbirääkimistelaua taha istuksid. Ametiliidud aga otsustasid streiki nädala võrra pikendada.

Soome ametiühingute keskliidu SAK juht Jarkko Eloranta ütles, et seni pole streigid ja meeleavaldused tulemusi andnud

"Peaminister Petteri Orpo valitsus on oma valitsusprogrammist visalt kinni pidanud ja seda ka ellu viinud, aga me muidugi püüame mõjutada seda, et need kõige raskemad kärped ja töötingimuste nõrgendamised jääksid nende plaanidest välja," ütles ametiühingujuht.

Soome ringhäälingu Yle värske avaliku arvamuse küsitlus näitab, et soomlaste toetus streikimisele väheneb. Ku mõni kuu tagasi toetas streiki 58 protsenti, siis sel nädalavahetusel avaldatud küsitlus-tulemused näitavad, et toetus on nüüd 51 protsenti. Streigi vastu on praegu 41 protsenti soomlastest.

"No eks see veidike imelik on. Kas neid asju ei lahendat mitte valimistel? See pole nagu ametiliitude asi asi. Nemad esindavad töötajaid, mitte ei juhi valitsust," ütles üks soomlane Eesti Rahvusringhäälingule antud intervjuus.

Ametiühingutel on vesi ahjus, sest liikmete arv on viie aastaga kümnendiku võrra vähenenud. Kui valitsus oma reformidega näiteks üleriigilised kollektiivlepingud kaotab, väheneb ametiühingute mõjuvõim ja ilmselt ka töötajate huvi ametiliitu astuda. Ühe informeeritud isiku sõnul on valitsusel kavas kaotada ka praegu ametiühingumaksu pealt antav maksusoodustus.

Valitsus oma plaanidest taganeda ei kavatse, kinnitas tööminister Arto Satonen.

"Soome majanduse olukord on nii tõsine, et me peame need uuendused läbi viima," ütles Satonen. Tema sõnul toovad reformid pikema aja peale rohkem kasu kui streigid praegu kahju tekitavad.

Valitsus on juba teatanud, et aprillis tulevad ilmselt uued kärped, sest Soome majanduse tasakaalustamiseks on vaja veel miljardi euro võrra ümberkorraldusi.

Ametiühingud on valmis, et võitlus oma õiguste eest jätkub veel sügiselgi. Maist peaks aga jõustuma seadus, mille järgi poliitiline streik ei tohi kesta üle 24 tunni.

"Seejärel on poliitiline streikimine hoopis teistsugune. Aga muidugi, sügisel algavatel kollektiivlepinguläbirääkimistel püüame siis võimalikult hästi palgasaajate huvide eest seista," ütles Soome ametiliidu juht Eloranta ERR-ile antud intervjuus.