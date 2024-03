Ida-Virumaa tahab tõusta populaarsuselt teiseks turismisihtkohaks Eestis

Ida-Virumaa soovib saada Tallinna järel teiseks turistide sihtkohaks Eestis. Selleks on vaja ehitada uusi hotelle ja vallutada Soome turg. Edu loodetakse saavutada õiglase ülemineku fondi toel.

Tänu õiglase ülemineku fondile on Ida-Virumaa praegu ainus maakond Eestis, kus saab toetusi suurteks turismiinvesteeringuteks. Kaevandusmuuseumis toimunud investorite turismikonverentsil esitleti kümneid paiku, kuhu võiks paari aastaga rajada golfiradu või seiklusparke. Kuid suurim puudus on ikkagi korralikest hotellidest.

"Ida-Virumaa Narva piirkonnas ja Jõhvi, Kohtla-Järve piirkonnas on sellest täielikult puudus. Mõlemasse piirkonda ka ärituristidele sobilikul tasemel hotell kindlasti mahuks ära, see veendumus on täiesti selge," ütles uuringufirma Cumulus Consulting konsultant Mihkel Laan.

Õiglase ülemineku fondist võib toetust saada ka väiksematele projektidele. Lisaks uutele hotellidele vajab ida-Virumaa pereatraktsioone ja kõikvõimalikke turismisündmusi.

"Me saame aru, et see on koht, kus võimalused on meeletult suured, samas neid on üliraske ellu viia. Sellepärast, et sul ei ole pangalaenule tagatist võimalik sellisel kujul mingi asja ehitamiseks saada nagu kuskil Tartus või Tallinnas. Sellepärast ongi riigi tuge vaja ja ma arvan, et see asi on täiesti õigel teel," lausus pereturismi ettevõtja Kajar Lember.

Ida-Viru turismikorraldajatel on õnnestunud Vene turist kodumaise turistiga asendada, kuid arenguhüppeks peab ka Soome turu vallutama.

"Kui jõuaks kohale ka soomlastele, et siin saab täna suhteliselt hea tasemega teenust taskukohase hinnaga tarbida, ei näe ma mingit põhjust, mille pärast soomlased ei võiks siia tulla. Aga meil, soomlastel, ei ole harjumust liikuda selles suunas," märkis hotelliarendaja Sari Sopanen.

Tallinnale järel teisele kohale jõudmiseks peab Ida-Virumaa turismisihtkohana edestama Pärnut ja Tartut.