Trump sai kautsjoni maksmiseks ajapikenduse

Trump peab maksma uue kautsjoni 10 päeva jooksul. Ekspresident ja vabariiklaste eeldatav presidendikandidaat USA novembrivalimistel teatas sotsiaalmeedia kaudu, et ta kavatseb kogu vajaliku summa raha või väärtpaberite näol tähtajaks sisse maksta. Samuti ei välistanud ta vajaliku raha kogumiseks kindlustusseltside poole pöördumist. Seniseks suuremaks kautsjoniks ei nõustunud ükski kindlustusselts Trumpile raha andma.

Trump ja tema ettevõte Trump Organization mõisteti varem madalama astme kohtus kelmuses. Kohtuotsuse järgi valetas Trump oma varad mitu korda suuremaks kui need tegelikult olid, et saada soodsamad laenutingimused ettevõtetelt.

New Yorgi osariigi peaprokurör Letitia James rõhutas, et apellatsioonikohtu otsus vähendada kautsjoni suuruse, mille sisse maksmine on nõutud, et apellatsiooni menetlemise ajal ei pöörataks madalama astme kohtuotsuse täitmisele, ei tähenda, et Trumpi suhtes oleks õigeksmõistev otsus langetatud.

"[Trump] võetakse jätkuvalt vastutusele tema ulatusliku kelmuse eest," ütles James pressiteates.

Trump on varem öelnud, et ta oleks sunnitud müüma oma varasid nende tegelikust turuhinnast odavamalt, et leida raha kohtuotsuse täitmiseks. Ekspresidendi väited seadsid kahtluse alla tema netovara ja likviidsete vahendite tegeliku suuruse.

Enne apellatsioonikohtu otsuse tulekut oli Trumpil kuni esmaspäeva lõpuni senise kautsjoni maksmiseks, vastasel korral saanuks James alustada ekspresidendile kuuluva vara sundvõõrandamise, mille hulgas oleks ka Trumpi kuulus Manhattani pilvelõhkuja Trump Tower.

Trump seisab silmitsi mitme tsiviil- ja kriminaalasjaga neljas jurisdiktsioonis: New Yorgis, Floridas, Georgias ja USA pealinnas Washingtonis. Lisaks kelmusele süüdistatakse Trumpi laimus, erootikafilmide tähele vaikimisraha maksmises vahetult enne 2016. aasta USA presidendivalimisi, 2020. aasta USA presidendivalimiste seadusliku tulemuse vääramise katses ning salastatud dokumentide Valgest Majast koju viimises ja sel hoidmises pärast presidendi ametist lahkumist.

Ekspresident väidab, et kohtuasjad tema suhtes on poliitiliselt motiveeritud ning ta pole seni ennast üheski kohtusjas süüdi tunnistanud.