USA naftasektori kasvutempo võib aeglustuda

USA kildanaftafirmad suurendasid eelmisel aastal tootmist ning see aitas hoida globaalset nafta hinda kontrolli all. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et kildanaftafirmade hoog võib sel aastal raugeda ning firmad ei pruugi sel aastal tootmist märkimisväärselt suurendada.