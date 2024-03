FT: USA nõuab Ukrainalt Vene naftarafineerimistehaste ründamise lõpetamist

Washington kutsus korduvalt Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) ja Ukraina luure peavalitsuse (HUR) juhte üles lõpetama rünnakud Vene naftarafineerimistehastele, sest rünnakud tõstavad nafta hinda. Samuti on USA mures võimalike Venemaa vastusammude "provotseerimise" pärast, kirjutab Financial Times.

USA relvaabi viibimise tingimustes arendas Ukraina välja kodumaist drooniprogrammi. Kiievi sõnul võivad Ukraina enda uued droonid tabada sihtmärke 1000 kilomeetri kaugusel. Eelmisel nädalal tabasid Ukraina droonid edukalt seitset Vene naftarafineerimistehast, halvates nende töö ning vähendades Vene naftasaaduste tootmist. Kokku on Ukraina alates 2022. aastast rünnanud 12 Vene rafineerimistehast ning mitu kütusehoidlat ja eksporditerminali.

Asjaga kursis oleva ühe Ukraina ametniku sõnul on "erioperatsiooni" eesmärk piirata kütuse tarneid sõjaväele ning lõigata läbi Venemaa režiimi rahastusvood.

Endise USA luure keskagentuuri (CIA) analüütiku Helima Crofti sõnul näitas Ukraina, et see on võimeline tabama suuremat osa nafta ekspordiks kasutatavast taristust Lääne-Venemaal, seades ohtu lausa 60 protsenti Vene nafta ekspordist.

Mõnede ametnike hinnangul on rünnakute eesmärgiks samuti motiveerida USA kongressi vastu võtma uue Ukraina abipaketi, mis on kriitilise tähtsusega Ukraina julgeolekule.

Reedel vahendas Financial Times aga, et USA valitsus nõuab Ukrainalt selliste rünnakute lõpetamist. Vastavatest USA presidendi Joe Bideni püüdlustest ütles väljaandele kolm anonüümseks jääda soovinud kõnelustega kursis olevat ametnikku.

Ühe asjaga kursis oleva isiku sõnul on Valge Maja häiritud Ukraina rünnakutest Vene naftataristule. Vaatamata 2022. aasta lõpus kehtestatud lääne sanktsioonidele Vene nafta- ja gaasi ekspordile, on Moskva jätkuvalt üks maailma suurimatest energiakandjate eksportijatest. Kiievis kasvab samal ajal rahulolematus lääneriikide võimetusega piirata Moskva energiakandjate eksporditulusid.

Selle aasta jooksul on toornafta börsihind tõusnud juba 15 protsenti 85 dollarini barreli eest, tõstes kütusehindu ajal, kui Joe Biden alustab oma tagasivalimise kampaaniat novembris toimuvatel USA presidendivalimistel.

"Miski ei hirmuta Ameerika ametis olevat presidenti rohkem kui kütusehindade tõus valimisaastal," ütles nõustamisettevõtte Rapidan Energy juht ja endine Valge Maja energeetikanõunik Bob McNally.

Samuti on Washington mures, et Ukraina rünnakute jätkudes võib Venemaa astuda vastusamme, kahjustades energiataristut, millest sõltuvad lääneriigid.

Üheks näiteks on CPC naftatoru, mille kaudu jõuab maailmaturule Kasahstanist pärit nafta. Toru läbib Venemaa territooriumi ning Moskva on juba kord peatanud nafta transiidi selle juhtme kaudu 2022. aastal. Naftatoru kasutavad sellised lääne ettevõtted nagu ExxonMobil ja Chevron.

"Me ei õhuta ega võimalda [sihtmärkide] ründamist Venemaa sees," ütles USA riikliku julgeoleku nõukogu (NSC) esindaja FT päringule.

CIA ja SBU ei vastanud kommenteerimispalvele ning GUR ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kantselei ei vastanud ajakirjanike päringutele.