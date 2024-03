Poola: NATO kaalub õhuruumi rikkuvate rakettide allatulistamist

Poola asevälisminister Andrzej Szejna ütles teisipäeval kohalikule raadiojaamale, et "NATO-s analüüsitakse erinevaid kontseptsioone" vastuseks vahejuhtumitele, kus Vene raketid on tunginud Poola õhuruumi. Sealhulgas rakettide allatulistamist, kui need on NATO piirile väga lähedal.

"Kuid see peaks juhtuma Ukraina poole nõusolekul ja rahvusvahelisi tagajärgi arvesse võttes," lisas Szejna.

Poola teatas, et välisminister Radoslaw Sikorski rääkis pühapäeval toimunud õhuruumi rikkumisest ka NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga.

Sarnane intsident pühapäeval toimunud rikkumisele juhtus 2023. aasta 29. detsembril. Siis tungis Vene rakett mõneks minutiks Poola õhuruumi ja liikus edasi Ukrainasse.

2022. aasta novembris kukkus Poola Przewodówi külla Ukraina õhutõrjerakett ja kaks inimest sai surma.