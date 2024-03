Poola nõuab Venemaalt aru õhuruumi rikkumise kohta

Poola teatel rikkus õhuruumi Lääne-Ukraina linnade suunas tulistatud Vene tiibrakett.

"Poola õhuruumi rikkus umbes 40 sekundi vältel üks Vene föderatsiooni õhujõudude öösel tulistatud tiibrakett," kirjutas Poola armee sotsiaalmeedias.

"Objekt lendas läbi Poola õhuruumi üle (Lublini vojevoodkonna) Oserdówi küla ja viibis seal 39 sekundit," lisati avalduses.

"Eeskätt nõuame Vene föderatsioonilt Ukraina territooriumi elanike vastaste terroristlike õhurünnakute lõpetamist, sõja lõpetamist ja keskendumist riigi siseprobleemidele," ütles ministeeriumi pressiesindaja Paweł Wroński.

Kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz ütles, et pärast Venemaa mastaapset rünnakut Ukrainale aktiveeris Poola kõik õhutõrjesüsteemid, kõik õhujõudude süsteemid.

Ta lisas, et kui oleks olnud vähimaidki märke, et see suundub sihtmärgi poole Poola territooriumil, oleks rakett alla tulistatud.

Relvajõudude teatel liikus rakett umbes 400 meetri kõrgusel kiirusega 800 kilomeetrit tunnis ning tungis kahe kilomeetri sügavusele Poola territooriumile.

"Poola armee jälgib pidevalt olukorda Ukraina territooriumil ja on alalises valmisolekus, et tagada Poola õhuruumi julgeolek," kinnitas sõjavägi.

Samalaadne intsident juhtus 2023. aasta 29. detsembril, siis tungis Vene rakett mõneks minutiks Poola õhuruumi ja liikus edasi Ukrainasse.

2022. aasta novembris kukkus Poola Przewodówi külla Ukraina õhutõrjerakett ja kaks inimest sai surma.