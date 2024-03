Oluline 27. märtsil kell 5.40:

ÜRO: Vene okupandid hukkasid kolme talvekuuga 32 Ukraina sõjavangi

Vene okupandid hukkasid kolme talvekuu jooksul 32 ukrainlasest sõjavangi, vahendas portaal Unian kolmapäeval ÜRO inimõiguste seire missiooni raportit.

Raportis kirjeldatakse inimõiguste olukorda Ukrainas ajavahemikus 1. detsembrist 2023 kuni 29. veebruarini 2024.

"Aruandeperioodil sai ÜRO inimõiguste ülemvoliniku amet (OHCHR) teateid vähemalt 32 hiljuti vangistatud Ukraina sõjavangi hukkamisest 12 eraldiseisva intsidendi käigus. OHCHR kinnitas kolm neist intsidentidest, mille käigus Vene väed hukkasid seitse Ukraina sõjaväelast," seisis raportis.

Lisaks intervjueerisid eksperdid 60 hiljuti vangistusest vabanenud Ukraina sõdurit. Enamik neist langesid seksuaalvägivalla ohvriks. Samuti ähvardati vägistamise ja kastreerimisega, peksmise või elektrišokiga genitaalidele, korduvalt rakendati sunniviisilist alastust, eriti ülekuulamiste ja tätoveeringute kontrollimise ajal.

ISW: Vene väed liikusid Bahmuti suunal veidi edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed liikusid Bahmuti suunal veidi edasi. 24. märtsil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid viitavad, et Vene väed liikusid edasi Tšassiv Jari linna suunas. Ukraina ja Vene allikad teatasid, et Bohdanivka ümbruses jätkuvad lahingud. Vene blogijad väidavad veel, et Vene õhudessantväelased (VDV) vallutasid Ivanivske asula. ISW märkis siiski, et nende väidete toetuseks pole veel geolokatsiooniga kaadreid.

Avdijivka rindelõigus suuri muutusi polnud ning Vene väed jätkavad Ukraina positsioonide ründamist. Lahingud käivad Berdõtši, Tonenke, Nevelske, Semenivka ja Pervomaiske lähedal.

Zelenski vahetas välja julgeolekunõukogu juhi

Ukraina president vabastas teisipäeval riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretäri ametist Oleksi Danilovi ja nimetas tema asemele senise välisluureteenistuse juhi kindralmajor Oleksandr Lõtvõnenko, vahendas portaal Unian.

Zelenski on iseloomustanud Lõtvõnenkot suurepärase mainega professionaalina. Välisluureteenistust määrati juhtima Oleh Ivaštšenko. Danilovi edasise käekäigu kohta seni informatsioon puudub.

Eksperdid: Ukraina toetuseks saaks kasutada Lõuna-Korea 105-mm mürske

USA ekspertide hinnangul saaks Ühendriigid kasutada Lõuna-Korea 105-mm mürske Ukraina toetamiseks sõjas Venemaa vastu ajal, mil Kiiev vajab käimasolevas kurnamissõjas hädasti suutükiväe laskemoona, vahendas portaal Unian teisipäeval agentuuri Yonhap.

Selliseid mürske on Lõuna-Koreal hinnanguliselt 3,4 miljonit.

Mark Canian ja Chris Park mõttekojast Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskus märkisid, et Põhja-Korea ohu tõttu ei saa Lõuna-Korea tõenäoliselt loovutada rohkem 155 mm mürske, seda enam, et riigi relvajõud viivad enamiku suurtükiväest üle 155 mm platvormidele.

"USA ettepanek kasutada ära suurem osa Lõuna-Korea 105 mm laskemoona varudest ja seejärel asendada see praegu tootmises oleva 155 mm laskemoonaga võib Lõuna-Koreale meeldida," kirjutasid eksperdid CSIS-i veebilehel.

"See laskemoon sobiks kokku kõigi Ukraina kasutuses olevate 105 mm haubitsatega," lisasid eksperdid.

Eksperdid ütlesid ka, et tõenäoliselt ei kahjusta 105 mm mürskude loovutamine Lõuna-Korea vägede lahinguvalmidust, kuna vaid vähem kui 30 protsenti Lõuna-Korea sõjaväe haubitsatest kasutab 105 mm laskemoona.

USA valitsus on avaldanud tunnustust Lõuna-Korea jätkuva toetuse üle Ukrainale, kuid on öelnud, et laskemoona saatmine Ukrainale saab olla üksnes Souli suveräänne otsus.