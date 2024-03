Orbani rivaal lekitas valitsuse korruptsioonile viitava salvestise

Aasta alguses lahvatas Ungaris armuandmisskandaal, Varga lahkus seejärel poliitikast ja avalikust elust. Orbani vastu pöördus veel valitsuse siseringi kuulunud Magyar, kellele ühtäkki ei ole enam meeltmööda peaministri võimusüsteem, vahendas Politico.

Kuigi Varga püsib nüüd rambivalgusest eemal, siis Magyari tähelend kogub aina tuure. Temast on saanud Orbani valitsuse teravaim kriitik ning teisipäeval avaldas ta lindistuse, milles Varga näib avameelselt rääkimas, et võimud eemaldasid dokumente, mis olid seotud korruptsiooniuurimisega.

Magyar väidab, et lindistus tõestab, et Orbani valitsuse endine hall kardinal Antal Rogan käskis prokuratuuril hävitada tõendeid. Selles korruptsioonijuhtumis uuriti justiitsministeeriumi endise kantsleri Pal Völneri tegevust, kes 2021. aastal sai süüdistuse altkäemaksu võtmises ja pidi tagasi astuma. Magyar teatas, et andis lindistuse üle ka prokuratuurile.

"See näitab, et justiitssüsteem on poliitilise mõju all, võtmeisikud segasid uurimist ja Varga oli asjaga kursis," ütles opositsioonipoliitik Katalin Cseh.

"See on selge tõend selle kohta, et Ungari kohtusüsteem pole vaba ega sõltumatu. See on ka üks esimesi kordi, kui keegi Orbani lähiringist on sõna võtnud," rääkis Cseh.

Varga, kes veel veebruaris teatas, et taandub avalikust elust, tegi teisipäeval ka ise avalduse. Ta ütles, et on Magyari lindistuse avaldamisest "šokeeritud" ning süüdistas oma eksabikaasat väljapressimises ning koduvägivallas. Varga rääkis, et tema toonane abikaasa terroriseeris teda ning ta ütles siis seda, mida Magyar tahtis lindistusele salvestada.

Ka Magyari selja taga on särav karjäär, ta töötas riiginõukogus ja erinevatel kõrgetel ametikohtadel Orbani administratsioonis. Kui aga Varga karjäär sai hoo sisse, siis hakkas Magyar rääkima, et tahab jääda koduseks, kuna tahab peres kasvavatele lastele rohkem tähelepanu pöörata.

Eelmisel aastal aga Varga ja Magyar lahutasid abielu. Seejärel levisid meedias väited, et Varga kandideerib Euroopa Parlamendi valimistel ning kolib hoopis Brüsseli. Veebruaris lahvatas riigis aga skandaal, mille põhjustas armu andmine lastepilastamise varjamises süüdi mõistetud mehele. Seejärel hakkas Magyar valitsust kritiseerima ning teatas, et moodustab uue erakonna.

Opositsioonisaadik Cseh ütles, et Magyari tegevus viitab sellele, Orbani jalgealune läheb üha tulisemaks.

"Paljud inimesed on hakanud arvama, et midagi hakkas süsteemi sees murenema. Loodan, et rohkem siseringi kuulunud inimesi võtab sõna ja võtab omaks tõsiasja, et ka väljaspool süsteemi on elu olemas," rääkis Cseh.