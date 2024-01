Hõbemägi EPL-i paberlehe lõpetamisest: arvamuste plats tõmbub koomale

Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemäe sõnul on kahju, et Eesti Päevaleht paberkujul ilmumise lõpetab, sest mitmesuguste arvamuste plats tõmbub koomale. Hõbemäe sõnul on edaspidi huvitav vaadata, kuidas mõjutab see otsus Õhtulehe käekäiku.

"See on väga tore sünnipäevakingitus mulle, sest mul on täna sünnipäev (Hõbemägi sai esmaspäeval 67-aastaseks - toim). Kui konkurent paneb poe kinni, siis on ju põhjus pidutseda. Aga naljatamata öeldes, on ühest küljest kahju, et mitmesuguste arvamuste plats tõmbab natukene koomale," ütles Hõbemägi ERR-ile Eesti Päevalehe paberkujul ilmumise lõpetamise teadet kommenteerides.

Ta selgitas, et Eesti Päevaleht ja Postimees on paberlehtedena ennast päris hästi positsioneerinud selles mõttes, et Päevaleht on olnud liberaalsem, mõnikord Hõbemäe hinnangul ka vasakliberaalsem ja Postimees alalhoidlikuma tooniga.

"Konkurentsi mõttes ei ole ju mingisugust muret, kui osa inimesi tahab jätkuvalt paberlehte lugeda ja see oli siis see hulk, kes Eesti Päevalehte tellis. Ja kui neil on endiselt soov paberlehte lugeda, siis neil on võimalus end ümber lülitada Postimehele. Eks siis need inimesed peavad ise vaatama, mida nad lugema hakkavad."

Reklaamituru jaoks positiivne muutus

Postimehe peatoimetaja sõnul on Päevalehe paberkujul ilmumise lõppemine reklaamituru mõttes isegi positiivne.

"Eesti Päevaleht oli Tallinna-keskne. Tiraaž oli üsna pisikene, umbes 8000 ja reklaamiga ei olnud ka väga hästi, siis see tähendas, et nende reklaamihinnad olid turuga võrreldes väga madalad. Nii et kui selline väga madalate reklaamihindade pakkuja turult ära kaob, on see teistele allesjääjatele lihtsalt kingitus."

Küsimusele, kas Päevalehe kojukandest kadumine võib kaasa tuua Postimehe ja teiste paberlehtede kojukande kallinemise, ei osanud Hõbemägi veel vastata.

"See selgub siis, kui algavad läbirääkimised Omnivaga. Omniva teatavasti korrigeerib aeg-ajalt oma hindu, aga ta ei saa seda teha ühepoolselt, me alati peame nendega läbirääkimisi. Kuna nad saavad ka riigi käest maa kojukandeks toetust, siis ka nemad on huvitatud sellest, et nad midagi koju kannaksid ja saavad selle eest tulu. Praegusel hetkel ei oska selle kohta küll midagi tarka öelda."

Postimees oma paberlehti ei sulge

Postimees ja selle kontserni maakonnalehed jätkavad Hõbemäe kinnitusel kindlasti paberkujul ilmumist.

"Oleme seda teinud juba üle pooleteise sajandi ja teeme nii kaua, kuni meie lugejad seda soovivad. Tiraažide muutused on midagi, mis on terves maailmas allakäigus arusaadavatel põhjustel veebimeedia võidukäigu ja ka nii-öelda käe- ja taskupärasemaks muutumise tõttu. Aga ma pean ütlema, et selle suve andmed näitavad seda, et Postimees on oma tellimusi müünud hästi ja meil ei ole mingisugust langust. Nii et me hoiame oma taset ja see on väga hea."

Kuid erinevalt konkurentidest Postimees ja selle maakonnalehed oma trükinumbreid ei avalda.

"See on meie strateegiline otsus, et me neid ei avalda. Nii et ei saa ma seda ka praegusel hetkel välja öelda. Kui kunagi otsustame, et avaldame, siis avaldame. Aga praegu mitte."

Maakonnalehtede puhul on Hõbemäe sõnul oluline see, et maakonnaleht on kohalikule inimesele kõige olulisem leht.

"See on see leht, mis toob temani kodukoha uudised. Ükski teine väljaanne, olgu see Päevaleht või Postimees, ei suuda talle neid tuua. Ja sellepärast on kohalikud lehed paberlehtedena väga-väga pikalt ette kaitstud igasuguste ebameeldivate üllatuste eest."

Liitumisi ja koondumisi võib tulla veel

Küll aga arvas Hõbemägi, et leheturul üldiselt võivad tekkida mingisugused muutused.

"Teatavasti Äripäev lõpetas eelmisel aastal paberkujul ilmumise. Ja meil on üks suur väljaanne veel, see on Õhtuleht. Kuidas Õhtuleht nüüd hakkab sellel turul nii-öelda hakkama saama? Võib-olla temalgi seisab siis ees mingisugune liitumine või koondumine. Jutud käivad, aga täpselt ei oska keegi praegu seda öelda," sõnas Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi.

Priit Hõbemägi on Postimehe peatoimetaja 2022. aasta juunist. Varem on ta olnud ka Eesti Päevalehe, Eesti Ekspressi ja Õhtulehe peatoimetaja.