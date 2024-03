USA: Iisrael tahab saata delegatsiooni Washingtoni arutama Gazat

"Peaministri kantselei teatas, et nad soovivad ümber ajastada Rafah'le pühendatud kohtumist. Me teeme nüüd nendega tööd, et panna paika sobiv kuupäev," ütles anonüümseks jääda soovinud kõrge ametnik AFP-le.

Iisrael tühistas mõni päev tagasi delegatsiooni visiidi protestiks ÜRO Julgeolekunõukogus vastu võetud relvarahuresolutsioonile.

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles teisipäeval oma Iisraeli kolleegile Yoav Gallantile, et tsiviilisikutest ohvrite arv Gaza sõjas on liiga kõrge ning lisas, et nad hakkavad arutama alternatiivide üle juudiriigi mastaapsele operatsioonile Palestiina enklaavi lõunaosas.

Eraldi pidi Washingtoni saabuma Iisraeli kõrgetasemeline delegatsioon, et arutada USA muret seoses parempoolse peaministri Benjamin Netanyahu kavaga alustada sissetungi Rafah' linna, kus suur osa Gaza sektori elanikkonnast on varjupaika sunnitud otsima.

Ent Iisrael tühistas visiidi pärast seda, kui USA jäi esmaspäeval ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni üle, mis kutsus üles kehtestama viivitamatut relvarahu, peetud hääletusel erapooletuks. See tähendas, et resolutsioon võeti vastu.