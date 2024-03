Leedu peaminister ei toeta kaitsekulutuste tõstmist nelja protsendini SKP-st

Leedu peaminister Ingrida Šimonyte ütles neljapäeval, et ta ei toeta kaitsekulutuste tõstmist nelja protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP-st). Peaministri avaldus tuli reaktsioonina mitme Leedu ettevõtlusühenduse reklaamikampaaniale, milles kutsutakse üles tõstma kaitsekulutusi just sellise tasemeni.

"Olen õnnelik, et inimesed hoolivad ja mõistavad, et riigikaitse maksab raha, kuid ma ei näe ikka selles arutelus selget kinnitust, et me mitte ainult ei hooli, vaid ka oleme valmis maksma selle eest," ütles Šimonyte Leedu raadiole Žiniu Radijas.

Peaminister kritiseeris algatuse autoriteks olnud ettevõtjaid, öeldes, et nad ei paku katteallikaid. Šimonyte rõhutas, et valitsus saab kulutada ainult maksumaksja raha, kirjutab Leedu rahvusringhääling LRT.

"Maksumaksjad peavad ütlema välja oma valiku: kas nad nõustuvad madalama ühiskondliku heaolu tasemega muudes valdkondades või nad on nõus maksma rohkem makse," ütles peaminister.

Šimonyte ütles, et ta sooviks esmalt jõuda kokkuleppele kaitsekulutuste tegelikuks tõstmiseks varem seatud eesmärgini, milleks on kolm protsenti SKP-st.

Mitmed Leedu ettevõtlusühendused ja üksikettevõtted teatasid hiljuti, et nad ühinevad Nelja Protsendi Algatusega, mille eesmärk on kaitsekulutuste tõstmise toetamine nelja protsendini SKP-st. Algatuse taga on Leedu Töösturite Liit (LPK), Leedu Ettevõtete Liit (LVK) ja Leedu idufirmade ühendus Unicorns Lithuania.