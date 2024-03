Saudi Araabia hakkab vastutama ÜRO-s naiste õiguste eest

Kolmapäeval toimunud hääletusel ei seadnud ükski teine riik oma kandidatuuri üles ning kuna ühegi riigi saadik ei vaielnud oma Saudi Araabia kollegi määramisele vastu, saigi Alwasilist CSW juht.

Tavaliselt juhib sama riik komisjoni kaks aastat, kuid eelmisel aastal CSW etteotsa valitud Filipiinid sattusid surve alla mitme Aasia riigi poolt, et jagada oma ametiaega teise riigiga. Kuigi alguses arvati, et juhtimise CSW-s võtab üle Bangladesh, kandis Saudi Araabia aktiivne lobitöö vilja, kirjutab The Guardian.

Inimõiguste kaitsmisega tegelevad ühendused mõistsid valiku hukka, pöörates tähelepanu naiste õiguste kehvale sisule Lähis-Ida kuningriigis.

Kuigi Saudi Araabia ametnikud väidavad, et 2022. aastal riigis vastu võetud "isikustaatuse" seadus on suur edusamm naiste õiguste osas, peavad naised saama meessoost eestkostjalt loa paljudeks tehinguteks, kaasa arvatud abiellumiseks.

Seda enam, abielunaine peab seaduse järgi kuuletuma "mõistlikul viisil" oma abikaasale ning mehe kohustus abikaasa rahaliselt toetada sõltub naise "alluvusest", mille all peetakse silmas kohustust astuda abikaasa nõudel temaga suguühtesse, elada koos temaga samas majas ning reisida koos temaga.

"Saudi Araabia valimine ÜRO naiste staatuse komisjoni etteotsa näitab üles šokeerivat hoolimatust naiste õiguste suhtes kõikjal," ütles organisatsiooni Human Rights Watch (HRW) ÜRO juht Louis Charbonneau.

"Riik, mis vangistab naisi pelgalt oma õiguste kaitsmise eest, ei peaks olema ÜRO peamise naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse foorumi näoks. Saudi Araabia võimud peaksid tõestama, et see au polnud täiesti teenimatu ning vabastama kohe naisõiguslased, loobuma meessoost eestkostjatest ning tagama, et naistel on õigus võrdsusele meestega," lisas ta.

Charbonneau sõnul püüdis HRW veenda praeguseid CSW liikmeid mitte toetama Saudi Araabia kandidatuuri. Hetkel kuuluvad CSW-sse muuhulgas Holland, Jaapan, Portugal ja Šveits.

"Kui nad oleks piisavalt häält tõstnud, poleks seda juhtunud. Kuid igaüks jäi vaikseks. Keegi võinuks nõuda hääletust, ning keegi ei tahtnud seda samuti teha, mis on minu meelest absurdne," lisas Charbonneau.