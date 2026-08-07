Saudi Araabia, Türgi ja Pakistan allkirjastasid ühise kaitselepingu

Lepingu sõlmimise taustal on piirkonnas ebastabiilsust põhjustanud Iraani ja USA vaheline sõda.

Pakistani välisministeerium kommenteeris lepingut, öeldes, et igasugune rünnak ühe lepinguosalise riigi vastu oleks rünnak kõigi vastu. Jeemeni huthi mässulised korraldasid neljapäeval enne lepingu allkirjastamist rünnaku Saudi Araabiale.

Uudisteagentuuri AFP Saudi Araabia sõjalise allika teatel peeti lepingu üle läbirääkimisi juba pikka aega, kuid piirkonna hiljutised sündmused kiirendasid selle sõlmimist.

Pakistan on tegutsenud vahendajana Iraani ja USA vahelistel rahuläbirääkimistel.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan, Pakistani peaminister Shehbaz Sharif ja Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman kohtusid reedel Saudi Araabias Punase mere rannikulinnas Jiddah's.

Pakistan on ainus islamiriik, millel on tuumarelv.

Ar-Riyadh soovib tugevdada oma julgeolekusidemeid Ühendriikide ja Iraani vahelise sõja taustal, mis on endasse haaranud ka naaberriigid ning häirinud laevaliiklust Hormuzi väinas ja Punasel merel.

Sõda on andnud julgust Iraanile ja tema liitlastele, Jeemenis tegutsevatele huthidele, kes mõlemad on rünnanud Saudi Araabiat, samal ajal kui analüütikute hinnangul peetakse Washingtoni üha ebausaldusväärsemaks partneriks.

Pärast regionaalse sõja puhkemist on Saudi Araabia tihendanud sidemeid Türgi, Egiptuse ja Pakistaniga, kes on püüdnud konflikti vahendada ja sellele lahendust leida.

Birminghami ülikooli Saudi välispoliitika ekspert Umar Karim nimetas lepet "väga oluliseks arenguks".

See liit "on selgelt suunatud Iraani vastu ning selle eesmärk on reageerida Iraani uuele strateegilisele lähenemisele, mis on sihitud domineerimisele Pärsia lahe piirkonnas".

"Asjaolu, et Türgi ja Pakistan piirnevad Iraaniga, tähendab, et nad saavad Teherani suhtes rakendada teistsugust mõjujõudu," lisas ta.

Saudi sõjaväele ja valitsusele lähedalseisev allikas ütles AFP-le enne allkirjastamist, et kuigi lepingut on arutatud pikka aega, "kiirendasid selle sõlmimist viimased arengud piirkonnas".

Andreas Krieg Londoni King's College'ist ütles, et lepe näitab selget soovi mitmekesistada oma liitlassuhteid ja mitte sõltuda ainult Ameerika Ühendriikidest.

"Saudi Araabia, Türgi ja Pakistan ei ürita Ühendriike asendada. Nad loovad suutlikkust kaitsta oma huve siis, kui Washington seda ei saa või ei taha teha."

"Eelkõige Riyadh," ütles ta, "soovib pärast Iraani sõja šokki mitut julgeolekukihti, mitte ainult ühte Ameerika vihmavarju."

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan kohtus reedel Mekas Saudi kroonprints Mohammed bin Salmaniga, teatas Türgi presidendi kantselei X-is, jagades kohtumisest pilti.

Allkirjastamiseks reisisid Pärsia lahe kuningriiki ka Pakistani peaminister Shehbaz Sharif ja armeejuht Asim Munir.

"Kuigi visiit toimub Pärsia lahe pingete kasvu taustal, on see tähtis ka väljaspool praegust kriisi ja lühiajalisi kaalutlusi," ütles Pakistani välisministeeriumi pressiesindaja Tahir Andrabi neljapäeval.

Leping peegeldab sidemete tihenemist kolme moslemienamusega riigi vahel.

Saudi Araabia ja Pakistan teatasid vastastikusest kaitsepaktist juba 2025. aastal ning see samm pälvis tähelepanu, kuna Pakistan on moslemimaailma ainus tuumarelvaga riik.

Pakistan on samuti püüdnud vahendada jõupingutusi USA-Iraani sõja lõpetamiseks, samal ajal kui Türgi on etendanud diplomaatilist rolli läbirääkimistel, mille eesmärk on lõpetada sõda Gazas.