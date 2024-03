Liit: RMK plaan ei tohiks tulevikus uutele tulijatele paberipuu turgu lukku panna

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) otsib ettevõtjaid, kes sooviksid kümnendi lõpuks rajada Eestisse puidu biokeemilise väärindamise tootmise. Kestvuslepinguga pakutav riigimetsast varutud vähemväärtusliku puidu kogus on 0,7 miljonit kuupmeetrit. Metsa- ja puidutööstuse liidu hinnangul ei tohiks see kestvusleping teiste tuleviku projektide jaoks paberipuu turgu lukku panna.

RMK tänavune uuendusraiete maht on 3,5 miljonit tihumeetrit, millest suur osa läheb väärtusliku palgina Eesti puidutööstustele. Üle jääb peenike nn paberipuu.

"Palkmaterjali mehaanilises väärindamises on Eesti tööstus maailma tipus. Vähem väärtuslikuma puidu, paberipuu väärindamises tegelikult suuri ettevõtteid Eestis praegu ei ole. Ja me räägime praegu indikatiivselt, väga indikatiivselt umbes 0,7 miljonist kuupmeetrist paberipuidust, mis hetkel läheb peamiselt Eesti riigist välja. Ja RMK eesmärk ongi need kaks otsa kokku viia," selgitas RMK juht Mikk Marran.

RMK otsib 22. aprillini müügipakkumisega ettevõtteid, kes sooviksid Eestis kohapeal vähemväärtuslikku puitu biokeemiliselt väärindada. RMK pakub selleks võimaluse sõlmida kestvusleping väheväärtusliku puidu ostmiseks alates 2028. aastast. Tehas peab olema rajatud Eesti riigis.

"Me ei näe ette, et selline suuremamahulisem tehas saaks Eestis tekkida enne aastat 2028. Me räägime selle kümnendi lõpust. Ja kui ettevõtja, kellel on väga hea plaan, ütleb, et see ettevõte saab rajatud 2029 või 2030, siis on ka see võimalik. /.../ Kestvusleping algab siis, kui tehas on reaalselt rajatud ja seda toorainet ka reaalselt hakatakse väärindama," ütles Marran.

Tema sõnu on ettevõtjad juba lepingu vastu huvi üles näidanud.

Metsa- ja puidutööstuse liidu juhi Henrik Välja sõnul võimalike tehase rajajate asjus erilist saladus pole.

"Neid suuremaid algatusi ja huvilisi on Viru Keemia Grupi biotoodete tehas, see hiljuti läbi käinud vesinikutehas Pärnu lähedale. Fibenol on tänaseks teada andnud, et esimene tehas on plaanitud teha Lätti, aga kindlasti ka neid võiks näha ikkagi potentsiaalse huvilisena selle tooraine väärindamisele kõrgemalt Eestis," loetles Välja.

Fibenol ja VKG ütlesid, et praegu on veel vara kestvuslepingu pakkumisest rääkida. Välja sõnul muudab pakutav puidu kogus investori jaoks otsuse langetamise Eesti kasuks lihtsamaks. Kuid ta lisas, et loodetavasti ei pane see kestvusleping teiste tuleviku projektide jaoks paberipuu turgu lukku.

"Ma nüüd ei oska öelda, kas see RMK välja käidud kogus 0,7 on juba tehtud sellise reserveeringuga, et kui tulevikus tuleb järgmisi uusi ideid, siis jätkuks ruumi ka järgmistele siseneda. Või tähendab see täna ikkagi pikemaks ajaks ressursi kiitvate projektide jaoks ära broneerimist," rääkis Välja.