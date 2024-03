Tartu Ülikooli kliinikumi töötüli patsientide vastuvõttu ei mõjuta

Tartu Ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonda asus poolteist aastat tagasi juhtima Sander Poks. Märtsi alguses avaldas kliinikumis töötavast ligi 40 arstist 21 talle umbusaldust. Umbusaldusele allakirjutanud arstid ähvardasid kliinikumiga töösuhte lõpetada, kui juhtimis- ja töökeskkond ei parane.

Kliinikumi viienda kliinilise valdkonnajuht Jaan Süti sõnul on konfliktis tunda põlvkondadevahelisi erimeelsusi, kuna Poksi juhtimisstiili kritiseerivad arstid on enamikus temast vanemad

"Kliinikumis on töökultuur ja juhtimiskultuur väga olulised teemad palju aastaid ja kliinikum on läbi teinud struktuuri-juhtimisreformi," ütles Sütt.

"Me oleme kaardistanud oma töötajate ootusi ja noorte kolleegide ootusi justnimelt juhtimisele töökultuurile. Ka erakorralise meditsiini osakonna kolleegidel on ootusi teistsuguseks töökeskkonnaks, teistsuguseks töökultuuriks, see konflikt võibolla natukene ongi tingituna sellest, et nende uute soovide-nõudmiste elluviimisel ei olda kohe alguses ühel meelel," rääkis Sütt.

Umbusaldusavalduses välja toodud probleemid puudutasid Süti sõnul näiteks puhkuste ja koolituste määramist.

"Me oleme teinud ka juba selleks aastaks puhkustekavas muutusi võrreldes eelmise aastaga, et tegelikult lahendusi on juba leitud päris mitmeid ja järgmisel nädalal on kohtumine ees järgmise töötajate grupiga ja katsume jõuda ikkagi kokkuleppele," sõnas Sütt.

Tartu Ülikooli kliinikumi nõukogu konflikti sekkuda ei kavatse

Teemat arutas neljapäeval kliinikumi nõukogu, kelle sõnul peab tüli lahendamine jääma tegevjuhtide tasandile.

"Ma nõukogu poolt ei võta seletada nende konkreetsete vaidluste põhjuseid. Aga kui vaadata üldiselt ja strateegiliselt pinnalt, siis tõepoolest meditsiinis on meil suur probleem inimeste puudusest," ütles TÜ Kliinikumi nõukogu esimees Kristjan Vassil.

Ta lisas, et üksnes rahaga taolisi küsimusi ei lahenda.

Sütt ütles, et konfliktid kipuvad kergemini tekkima ületöötamisest väsinud kolleegide vahel.

Patsiente tüli Süti hinnangul ei mõjuta. "Ühte ma võin kindlasti öelda, erakorralise meditsiini osakonda võivad patsiendid pöörduda, uksed on lahti, keegi ravita ei jää," sõnas Sütt.