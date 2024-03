Sihtasutus Kiusamisvaba Kool on mures üha laieneva küberkiusamise pärast.

Koolinoored ootavad, et lapsevanemad hariksid neid küberkiusamise teemal, vanemad aga loodavad pigem kooli peale. Sihtasutus toonitab, et küberkiusamise peatamine on meie kõigi asi.

Kai Vare