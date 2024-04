Riigikogu teiseks aseesimeheks kandideerib EKRE kandidaadi kõrval ka Ratas

Ratas kinnitas ERR-ile, et kandideerib Isamaa kandidaadina riigikogu teise aseesimehe kohale.

"Jah, me täna arutasime seda fraktsioonis. Ja vastus on, et kavatsen küll [kandideerida]," ütles Ratas esmaspäeval.

EKRE fraktsiooni liige Mart Helme ütles, et EKRE esitab oma kandidaadi riigikogu aseesimehe kohale, aga ta ei soovinud veel välja öelda, kes see on. Ta kinnitas, et see ei ole erakonna esimees Martin Helme.

Ka Rain Epler ütles, et tema ei ole EKRE kandidaat. Helme sõnul on signaale, et Keskerakond võib nende kandidaati toetada.

Mart Helme ütles veel, et riigikogu esimehe valimistele EKRE oma kandidaati ei esita.

Keskerakonna fraktsiooni liige Andrei Korobeinik ütles, et nad ei ole veel otsustanud, kas esitada ka oma kandidaat või leppida kokku EKRE kandidaadi toetamises. "Meil ei ole praegu arvamust välja kujunenud, arutelu käib," ütles ta.

Koalitsioonileppe järgi kuulub riigikogu esimehe koht Eesti 200-le ja riigikogu esimese aseesimehe koht Reformierakonnale.

Eesti 200 fraktsiooni juht Toomas Uibo kinnitas, et riigikogu esimeheks kandideerib taas Lauri Hussar.

Esimese aseesimehe kohale uuesti kandideerimist kinnitas ka Reformierakonna fraktsiooni esindaja Toomas Kivimägi. "Jah, täna oli fraktsiooni koosolek ja fraktsiooni poolt on esitatud minu kandidatuur," ütles Kivimägi ERR-ile.

Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna moodustatud koalitsioonil on koos erakonda vahetanud saadikutega riigikogus 65 häält, mis tähendab, et omavahelise koordineerimise korral suudaksid nad tagada koalitsioonile esimese aseesimehe koha, kuid lisaks ka piisavalt hääli endale sobivama teise aseesimehe kandidaadi võiduks.

Isamaa fraktsioonis on kaheksa saadikut, kuid erakonnaga on liitunud ka kaks hiljuti Keskerakonnast lahkunud saadikut: Jüri Ratas ja Jaanus Karilaid. Samas ei ole teada, kelle poole kalduvad Keskerakonnast lahkunud Enn Eesmaa ja Kersti Sarapuu, kes pole soovinud ennast ühegi teise poliitilise jõuga siduda.

Keskerakonnal ja EKRE-l on riigikogus kahe peale kokku 22 häält.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski ütles ERR-ile, et Isamaa on Ratasele ka sotside fraktsioonilt toetust küsinud.

"On küll küsitud, et kas oleks võimalik toetust saada, aga me ei ole seda veel fraktsioonis arutanud, arutame kolmapäeval," lausus Ossinovski. "Eks me peame konsulteerima ka teiste erakondadega. Koalitsioon käitub selles küsimuses ühtselt," lisas ta.

Ka Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo ütles, et asja on veel vaja arutada.

"See on täiesti võimalik, me peame seda koalitsioonipartneritega konsulteerima. Aga minu meelest Jüri Ratas on hästi hakkama saanud. Minu isiklik seisukoht on, et pole teda põhjust mitte usaldada," kommenteeris Uibo.

Riigikogu juhatus valitakse 4. aprillil kahes voorus. Esimeses valitakse esimees ja teises aseesimehed. Hääletamine on salajane.