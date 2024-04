Solman: Pealinna ja Stolitsa paneme kinni, linnaosalehed jäävad

Tallinna koalitsiooniläbirääkimistel on vastu võetud otsus, et linna poolt välja antavad ajalehed Pealinn ja Stolitsa suletakse, kuid linnaosalehed jäävad alles. Viimastest roogitakse siiski välja poliitpropaganda, ütles ERR-ile Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman.

Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide, Eesti 200 ja Isamaa peetavatel läbirääkimistel võeti vastu otsus, et ajalehed Pealinn ja Stolitsa pannakse kinni ning suletakse ka linna televisioon ehk telesaadete toimetus, ütles Solman.

Ajalehes Pealinn töötab seitse inimest, Stolitsas üheksa inimest ning telesaadete toimetuses 10 inimest.

Samas jäävad alles linnaosalehed, kuid ilma poliitpropagandata, lausus Solman.

"Linnaosalehed jätkuvad, kuna inimesi on tarvis kommunaalteenustest teavitada. Vanemaealised linlased armastavad ajalehest lugeda, nad ei kasuta kõik internetti, aga kui nad soovivad külastada kas kontserdipaiku või muid sündmusi, siis linnaosaleht on hea võimalus (leida infot). Oleme otsustanud, et sealt jääb ära poliitpropaganda osa, et poliitik on monumendi juures või kusagil liivakasti juures linti lõikamas," lausus Solman.

Millal ajalehed ja televisioon kinni pannakse, pole veel otsustatud. "Ei taha, et inimestel oleks mure, et mingisugune informatsioon jääb saamata. Linnaosalehed jäävad ja muu koostöö Eesti meediaga," ütles Solman.

Tallinna haigla asukoht Isamaale ei meeldi

ERR kirjutas, et Tallinn lõpetab Tallinna haigla projekteerimislepingu ning et koalitsioonikõnelustel tuleb otsustada, kuidas selle projektiga edasi minnakse.

Solmani sõnul ei meeldi Isamaale haiglakompleksi jaoks valitud koht Lasnamäe veerel Vana-Narva maantee ääres.

"Seal on väga palju vaidlusi läbivalt olnud just asukoha valiku pärast. Kui oleks haiglakompleks rajatud näiteks Peterburi maanteele, kus on väga palju vaba ruumi ja hea ligipääs ka regioonidesse, on see ju mõeldud regionaalse haiglana, siis oleks ka Isamaa toetus olnud sellele projektile olemas," lausus Solman.

Solmani sõnul on projekteerimisele samas juba kulutatud suur hulk raha ning nüüd tuleb otsustada, mis edasi saab.

"Õpetajate palgaraha tuleks juurde juurde maksta ja siin on probleeme, mis tuleb nagunii lahendada, et võib-olla see ei olegi väga hea mõte haiglaga edasi üldse liikuda. Kuigi ma saan aru, et see on väga suur tagasilöök haiglavõrgu edendajatele, siis tuleb vaadata otsa reaalsusele," lausus ta.

"Meil tuleb üleüldse paika saada linna rahanduse eesmärk ja ei ole mõtet alustada mitmekümne projektiga korraga edasiminekut, kui ei ole võimalik neid objekte valmis ehitada. Kui me vaatame praegu linna ehitatavaid objekte, siis on projekte riburada pidi võetud sisse ja pandud ka eelarvesse, aga need asjad ei ole täitunud ja on umbe jooksnud nagu ka antud projekt. Mina leian, et tuleb ikkagi pikem vaade teha, 10 aasta peale peab olema paremini planeeritud objektide ehitus," lisas Solman.

Isamaa ei taha, et piirkiiruste langetamisega jätkataks

Solmani sõnul on arutatud ka Tallinna kesklinna tänavatel piirkiiruste langetamist ning Isamaa seisukoht on, et sellega ei peaks praegu jätkama.

"Piirangutega peaks hetkel piiri pidama ja (see) ei tohi saada autoomanike kiusamiseks. Me mõistame hästi rattateede vajalikkust, on väga palju inimesi, kes eelistavad kas kastiratta või rattaga sõita, selleks me rajame rattateid edasi. Aga see ei tähenda seda, et autod surutakse hoopis linnaruumist välja ja nende elu tehakse keeruliseks. Hetkel me näeme küll, et selle piirkiiruse jätkuva allapoole kruvimisega on põhjust peatuda," lausus Solman, lisades, et praegu on selline mõte olnud vastuvõetav ka teistele erakondadele.