Toiduabiorganisatsioon kinnitas seitsme oma töötaja hukkumist Gazas

Olulised sündmused Iisraeli ja Hamasi sõjas 2. aprillil

- Iisrael nõustus arvestama USA muret Rafah´ pärast;

- World Central Kitchen kinnitas seitsme oma töötaja hukkumist Gazas;

- Liibanoni islamiliikumine Hezbollah lubas Iisraelile kättemaksu.

Iisrael nõustus arvestama USA muret Rafah´ pärast

USA teatas esmaspäeval, et on väljendanud Iisraelile muret selle kavandatud pealetungi pärast Gaza sektoris asuvale Rafah´ linnale ning et Iisrael on lubanud neid muresid arvesse võtta.

"Mõlemad pooled suhtlesid Rafah' teemal konstruktiivselt videokonverentsi ajal, kus osalesid välisminister Antony Blinken ja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan," seisab Valge Maja avalduses.

"USA pool väljendas oma muret seoses erinevate tegevussuundadega Rafah's. Iisraeli pool nõustus neid muresid arvesse võtma ja pidama järelvestlusi," lisati avalduses.

World Central Kitchen kinnitas seitsme oma töötaja hukkumist Gazas

Toiduabiorganisatsioon World Central Kitchen (WCK) kinnitas teisipäeval, et Iisraeli õhulöök tappis Gaza sektoris seitse selle töötajat.

USA-s baseeruv World Central Kitchen teatas, et "seitse meie meeskonnaliiget said Gazas IDF-i (Iisraeli armee) rünnakus surma," lisades, et hukkunute hulgas on "Austraalia, Poola, Ühendkuningriigi, USA, Kanada ja Palestiina kodanikke".

Abiorganisatsioon teatas ka, et "peatab oma tegevuse selles piirkonnas".

Alates sõja algusest mullu oktoobris on WCK osalenud abi andmisel, sealhulgas näljas vaevleva Gaza toiduga varustamisel.

World Central Kitchen on üks kahest abiorganisatsioonist, mis toimetab abisaadetisi Küproselt laevadega Gazasse kohale.

Abiorganisatsioon teatas, et selle meeskond sõitis õhulöögi ajal "konfliktivabas" piirkonnas kolonnis, kus oli kaks WCK logoga soomustatud autot ja üks tavaauto.

Liibanoni islamiliikumine Hezbollah lubas Iisraelile kättemaksu

Liibanoni islamiliikumine Hezbollah hoiatas teisipäeval, et maksab Iisraelile kätte Iraani revolutsioonikaardi kindralite ja võitlejate tapmise eest.

"Kindlasti ei möödu see kuritegu ilma karistuse ja kättemaksuta vaenlasele," seisis Iraani toetatud äärmusrühmituse avalduses.

Iisraeli rünnakus hukkus seitse revolutsioonikaardi liiget, kelle seas kaks brigaadikindralit. Kokku sai rünnakus surma 11 inimest.

Iraani revolutsiooniline kaardivägi kinnitas esmaspäeval avalduses, et seitse selle liiget, kelle seas kaks kindralit, hukkusid Iisraeli rünnakus Iraani konsulaadile Damaskuses.

Iraan mõistis rünnaku karmilt hukka.

Kaardiväe andmetel olid hukkunute seas brigaadikindral Mohammad Reza Zahedi ja brigaadikindral Mohammad Hadi Haji Rahimi.

Iraani riigimeedia oli juba varem teatanud Zahedi hukkumisest.