Tallinna linn soovib riigilt olümpiaujula rajamiseks ligi 10 miljonit eurot

Tallinna abilinnapea Tiit Terik kirjutas teisipäeval kultuuriministeeriumile saadetud kirjas, et Tallinna linna kavandava olümpianõuetele vastava ujula- ja spordikompleksi riigihange on läbi viidud ja tulemused teada. Riigihanke võitjaks osutus Tondiraba Ujula OÜ, kelle pakkumus sisaldab linnapoolse toetuse taotlust summas 19 849 999 eurot.

Terik meenutas, et Tallinna linn ja kultuuriministeerium on ka varasemalt teinud koostööd ja rahastavad koos näiteks Tallinna Linnateatri ehitust.

"Usun, et suurte ja ühiskonnale oluliste objektide puhul võiks sarnane koostöö jätkuda. Tondiraba ujula olulisus ületab kindlasti vaid Tallinna sportlaste ja elanike vajadused ning omab pigem üleriigilist tähtsust."

Ettepaneku järgi toetaks osapooled 50-meetrise ujulaga spordikompleksi rajamist 2025. aastal mõlemad ligi kahe miljoni euro, 2026. aastal mõlemad ligi 3,5 miljoni euro ja 2027. aastal mõlemad 4,5 miljoni euroga.

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler on varem linnale vastanud, et ministeerium peab küll vajalikuks 50-meetrise ujula rajamist, mis vastaks nii rahvusvahelistele nõuetele kui ka harrastussportlaste treeningvajadustele, kuid riigil ei ole viimastel aastatel selleks rahalisi vahendeid olnud.

"Olukorra muutmiseks on Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku

Erakonna valitsusliidu programmis aastateks 2023–2027 on spordivaldkonna all järgmine punkt: "Töötame välja riiklikult tähtsate spordiobjektide rahastamise põhimõtted, võttes arvesse regionaalset tasakaalustatust, ning otsime neile rahastust." Sellest tulenevalt plaanib kultuuriministeerium esitada lähiajal valitsusele otsustamiseks põhimõtted riiklikult tähtsate spordiobjektide toetamiseks ja ettepanekud võimalikest rahastamise allikatest," kirjutas asekantsler Pürn 21. märtsil saadetud kirjas.

Tallinna linnavaraamet kuulutas 15. jaanuaril 2024 välja riigihanke eesmärgiga sõlmida kontsessioonileping Kuukivi tn 3 kinnisasjale hoone, sealhulgas olümpianõuetele vastava ujula ja Kuukivi tn 5 kinnisasjale parkimisala ja -hoone esimese etapi ehitamiseks ning opereerimiseks.

Riigihankele laekus üks pakkumus, pakkujaks oli Tondiraba Ujula OÜ, kelle pakkumus sisaldas investeeringutoetuse vajadust summas 19,8 miljonit. Pakkumus tunnistati edukaks ja nüüd jätkuvad tegevused kontsessioonilepingu ja hoonestusõiguse seadmise lepingute sõlmimiseks.

Hoone valmimiseks on lepinguliselt 34 kuud alates hankelepingu sõlmimisest ehk eeldatavalt on hoone avamine planeeritud 2027. aasta algusesse.