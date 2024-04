Bidenit kritiseerivad nüüd nii Iisraeli kui ka Palestiina toetajad

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et president Joe Bideni Iisraeli-suunaline poliitika saab USA-s üha rohkem kriitikat. Paljud ameeriklased leiavad, et Biden peab võtma Iisraeli suhtes karmima hoiaku, see aga võib vihastada USA juudi kogukonda.

Hiljuti tappis Iisraeli õhulöök Gaza sektoris seitse humanitaarabitöötajat. Iisraeli armee teatas, et tegemist oli õnnetusega. Esindajatekoja vasakpoolseid demokraate see jutt aga ei rahuldanud ja nad nõuavad relvarahu kehtestamist. Mõned aktivistid ja poliitikud leiavad veel, et USA peab lõpetama Iisraeli abistamise.

Teisipäeval toimus Valges Majas üritus, mille raames võõrustas Biden USA moslemite kogukonna liidreid. Thaer Ahmad ütles ajalehele The Wall Street Journal, et rääkis presidendile, et töötas jaanuaris vabatahtlikuna Gazas asuvas haiglas. Ta kirjeldas oma kogemusi ning palus presidenti, et USA võtaks relvarahu kehtestamiseks midagi ette.

"Ja siis ma lihtsalt ütlesin: ma olen siin ainus palestiinlane-ameeriklane ja ma ei saa siin rahulikult istuda, kuni kõik see toimub," ütles Thaer Ahmad.

Ahmadi sõnul vastas Biden: "Ma saan aru." Ahmad ütles, et andis Bidenile üle ka kirja, mille kirjutas kaheksa aastane tüdruk, kes kaotas Iisraeli õhurünnakus oma vanemad.

Valge Maja ei kommenteerinud Ahmadiga peetud vestlust. Valge Maja teatas, et Biden jätkab suhtlemist moslemi kogukondadega. Mõned moslemijuhid aga ei osalenudki viimasel Valges Majas toimunud üritusel. Samal ajal protestisid Valge Maja ees ka mõned vasakpoolsed aktivistid.

Viimaste kuude jooksul kritiseerib Biden aga üha rohkem Iisraeli sõjalist tegevust Gaza sektoris. Ta kutsus vaenupooli üles sõlmima ajutist relvarahu. Samuti leiab Biden, et Iisrael ei tohiks oma maavägesid viia Rafah´ linna.

Bideni karm retoorika Iisraeli suhtes võib aga vihastada Ameerika juudi kogukonda. Mõned juudiorganisatsioonid leiavad, et Biden on andnud poliitilise survele järele. Eelmisel nädalal käisid Valges Majas Põhja-Ameerika juudi organisatsioonide juhid, kes muretsevad nüüd, et administratsiooni Iisraeli kritiseeriv retoorika ohustab Ameerikas elavaid juute.

Bideni kohtumine moslemi kogukonnaga toimus Iftari õhtusöögi raames.

Ramadaani lõppu tähistavat õhtusööki peeti Valges Majas esimest korda juba Thomas Jeffersoni ajal, kes oli USA teine president.

Järjepidevalt hakati seda üritust korraldama George W. Bushi ja Barack Obama ajal. Tavaliselt võtavad sellest osa USA moslemi kogukonna liidrid. Donald Trump oma esimesel ametiaastal sellist üritust ei korraldanud, hiljem korraldas ta väiksemaid õhtusööke, kuhu kutsus moslemi enamusega riikide suursaadikud.