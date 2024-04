Keskkonnaamet võib peatada Tamula järve rannaalale toitlustusasutuse ehituse

Võrus Tamula järve rannaalale suveks valmima pidava söögi- ja joogiasutuse ehitus on täies hoos, ent nüüd selgus, et rajatav objekt jääb peaaegu täies ulatuses Tamula kalda ehituskeeluvööndisse ja keskkonnaamet on ehitust peatamas.

Võru linn otsis konkursi korras järgmiseks kümneks aastaks Tamula järve rannaalale toitlustuse pakkujat. Rannaala ja promenaad jäävad aga Tamula järve hoiualasse. Seal kehtib ehituskeeluvöönd, mis tähendab, et rannaalale võib rajada üksnes supelranna teenindamiseks vajalikke rajatisi nagu riietuskabiinid, vetelpäästetorn või varjualune, mis ei ole ümbritsevast keskkonnast eraldatud. Varem oli seal rannabaar ehk bangalo.

Eelmine aasta näitas, et Tamula rand ja just rannabangalot armastavad eriti Võrus asuvad liitlased, kes tegid ka seal korralikku käivet. Ja sel aastal on näha, et ettevõtjatel on suur huvi sinna rannaalale ka näiteks oma müügiputkasid püsti panna.

Vana bangalo asemele rajataksegi nüüd uut kohta. See aga on vastuolus looduskaitseseadusega.

"Antud juhul on Tamula rannas toimuv ehitus selgelt hoone ja keskkonnaametil ei ole jäänud üle muud kui sekkuda," sõnas keskkonnaameti järelevalveosakonna juhataja Ardi Lepp.

Ta kinnitas, et keskkonnaamet oli võidutöö mittesobivusest Tamula järve kaldale teadlik juba konkursi lõppemisest saadik ning sellest ka märku andnud. Aga et ehitusega on sellest hoolimata alustatud, on amet alustanud haldusmenetluse.

"Kui Võru linnavalitsus suudab välja pakkuda lahenduse, muuta koostöös arendajaga selliselt projekti, et praegune ehitustegevus jääks rajatise piiridesse, siis keskkonnaamet täiendavalt sekkuda ei plaani," ütles Lepp.

"Oleme ka selle arendajaga kokku leppinud, et see rannabangalo ehitatakse praegu välja rajatisena. Seal on ridamisi tunnused, millele see rajatis peab vastama. Selleks tänasel päeval arhitekt, linnavalitsus, keskkonnaamet koos leiavad seda ühist osa," rääkis Võru linnapea Kalvi Kõva.

Samas on Võru linn algatamas ka detailplaneeringut, et vähendada Tamula rannaala ehituskeeluvööndit.

"Ja eesmärgiga loomulikult, et mingil hetkel oleks meil rannas ka hoone, kui see ehituskeeluvöönd on vähendatud, kus saaks pakkuda seda teenust aastaringselt," ütles Kõva.