Putini sõja hind: vähemalt pool miljonit Vene meest on invaliidistunud

Lääneriikide analüüsi järgi läheb Ukraina sõda Venemaale kalliks maksma ning sõjas on invaliidistunud juba üle poole miljoni venelase.

Venemaa ei avalikusta enda sõjaväe kaotusi. Ametlik statistika aga viitab, et sajad tuhanded sõdurid on saanud vigastada. NATO võttis vaatluse alla Venemaa mehed vanuses 31-59, vahendas The Times.

"Ainuüksi Venemaa pensioniandmete järgi kasvas aastatel 2022-2023 puudega meeste arv 30 protsenti ehk 507 000 inimese võrra," ütles NATO kõrge ametnik.

Pentagoni teatel on rindel hukkunud umbes 66 000-88 000 venelast. Veebruaris teatas Ukraina Volodõmõr Zelenski, et sõjas Venemaaga on hukkunud 31 000 Ukraina sõdurit.

Venemaa vajab seega juurde kahuriliha ning Moskva värbab sõdureid järjest jõulisemate meetoditega.

2022. aasta mais kiitis Putin heaks ka seaduse, mis lubab ka üle 40-aastastel inimestel "minna" armeesse. Eelmise aasta juunis tõsteti seda vanust veel 10 aasta võrra. Kuni 55. eluaastani võib kutsuda sõjaväkke neid mehi, kes on varem läbinud ajateenistuse. Ohvitseride vanusepiiri on tõstetud kuni 70. eluaastani.

Sõda lööb valusalt ka Kremli rahakoti pihta, kuna Ukraina jätkab Venemaa naftataristu ründamist. NATO ametnik ütles neljapäeval, et Ukraina droonirünnakud vene rafineerimistehastele võisid häirida üle 15 protsendi Vene naftarafineerimistehaste tööd.