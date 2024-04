Harri Tiido: kuidas vene rahva jaoks uut elu mõtet esitletakse

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all ülemaailmse Vene rahvakogu ideed. Kirikutegelaste seas on arutatud vajadust taastada pärisorjus, kuna ilma mõisnikuta vene rahvas hakkama ei saavat, märgib Tiido.

Moskva hiljutise terrorirünnaku taustal on Venemaal toimunud erinevaid protsesse. Puudutan ühte sündmust, mis ilmestab vene rahva jaoks pakutavat tulevikku.

Nimelt kutsus vene õigeusu kiriku pea patriarh Kirill 27. märtsil kiirkorras kokku ülemaailmse Vene rahvakogu. Sellel võeti ametlikult vastu mullu heaks kiidetud juhis või ettekirjutus "Vene maailma olevik ja tulevik". Juhis olla suuniseks seadusandlikule ja täitevvõimule.

Hakatuseks rahvakogust. Esimene kogunemine oli 1993. aastal. Juba siis oli kogu liider Kirill, tollal veel metropoliidina. Alates kolmandast kogunemisest 1995. aastal osalevad erakondade liidrid ja nominaalseks juhiks on patriarh. 2001. aastal esines kogul esimest korda Vladimir Putin ja 2005 sai rahvakogu konsultatiivse staatuse ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogus.

Venemaal on rahvakogu kiirelt haaret laiendanud. Viimase aastaga olla avatud 42 uut esindust ja kogu on kohal kõigis föderatsiooni subjektides ning ka okupeeritud aladel Ukrainas. Vahetult osaleb üle saja kõrgema vaimuliku, kuid ka poliitiliste jõudude esindajad, kes on ülekaalus rahvakogu juhtorganites.

Vaimulike puhul väärib tähelepanu, et rahvakogusse kuuluvad ka Moskva õigeusu kiriku filiaalide juhid NATO riikides. Näiteks Tallinna ja kogu Eestimaa metropoliit Eugeni ja Leedu metropoliit Innokenti. Kui Eugeni on juba Eestist välja saadetud, siis tema Leedu ametivend on endiselt ametis ja võib rahvakogu avalduste taustal üsna delikaatses olukorras olla.

Nüüd juhisest või ettekirjutusest, mis viimasel kohtumisel ametlikult kinnitati. Sõda Ukrainas (tekstis küll "sõjaline erioperatsioon"), olla püha sõda ehk Kiievi režiimi ja selle taga seisva kollektiivse lääne vastase rahvusliku vabadusvõitluse uus etapp. See võitlus käivat mitte Ukraina aladel, vaid Venemaa edelapiirkondades. Vene rahvas kaitsvat relv käes oma elu, vabadust, riiklust, tsivilisatsiooni, religioosset, rahvuslikku ja kultuurilist identiteeti. Samuti õigust elada omal maal ühtse Vene riigi piirides.

Sama hingetõmbega on kirja pandud, et Vene maailm hõlmab kõikjal kõiki inimesi, kelle jaoks vene traditsioonid, vene tsivilisatsiooni pühamud ja suur vene kultuur on kõrgeim väärtus ja elu mõte. Ja see on laiem kui Vene piirid. Venemaa olemasolu ning selle loodud Vene maailma kõrgeim mõte olla ülemaailmne "Talitseja", või "Ohjeldaja", kes kaitseb maailma kurjuse eest.

Euraasia geopoliitilise keskmena pidavat Venemaa reguleerima strateegiliste huvide tasakaalu ja esinema julgeoleku ning õiglase maailmakorra tugisambana uues, multipolaarses maailmas.

Venemaa peab juhise kohaselt muutuma pelgupaigaks kõigile kaasmaalastele, kes kannatavad lääne globalismi, sõdade ja diskrimineerimise all. Lisaks võib Venemaa olla turvapaigaks ka miljonitele välismaalastele, kes kaitsevad traditsioonilisi väärtusi, on lojaalsed Venemaale ja valmis keeleliseks ning kultuuriliseks integratsiooniks. Vahemärkusena võib lisada, et patriarh Kirilli sõnul olla ta lugenud üle suveräänsed riigid maailmas ja neid olnud alla kümne. Kõik muud olevat kohustatud laulma kellegi teise laulu, erinevalt Venemaast, mis on tõeliselt suveräänne.

"Elanikkond peaks Venemaal kasvama Dmitri Mendelejevi omaaegset strateegilist sihti silmas pidades saja aastaga kuni 600 miljoni inimeseni."

Rahvakogu võttis sõna ka demograafia ja rände teemal. Kuna elanikkond Venemaal väheneb, vajab see kasvatamist. Selleks vaja kõigepealt põhjalikult muuta rahva suhtumist abortidesse. Ja elanikkond peaks Venemaal kasvama Dmitri Mendelejevi omaaegset strateegilist sihti silmas pidades saja aastaga kuni 600 miljoni inimeseni. Kuna praegu on elanikke Venemaal alla 140 miljoni ja trend on allapoole, siis vajavad vist kasutusele võtmist erinevad mujalt rahva lisamise viisid.

Üks viis oleks ränne, mida puudutav poliitika peaks lähtuma vene tsivilisatsioonilisest identiteedist ja õigusliku, kultuurilise ning keelelise ruumi ühtsusest. Üks meede on kaasmaalaste kodumaale tagasi toomine. Lisaks ka haritud spetsialistide, teadlaste, investorite ja nende perede toomine riiki, eeldusel, et tegemist on Venemaale lojaalsete inimestega, kes on valmis integreeruma.

Siseriiklikult on aga vaja elanikkonna jaotust riigis muuta. Tuleb lõpetada suurlinnade arendamine ja hakata elanikke ning tootlikke jõude riigis ümber jagama. Ehk siis massiliselt inimesi suurlinnadest mujale toimetama. Jääb täpsustamata, mida teha, kui inimesed ei taha mujale kolida.

Rahvakogu nägemuses tuleb lõpetada suurte kortermajade ehitus ja aastaks 2050 peaks riigis olema ühtlaselt jaotatuna tuhatkond kesk- ja väikelinna. Peamised elualad oleksid linnalähedased külad ja 80 protsenti nende elanikest peaksid elama eramajades. Raskelt ette kujutatav plaan kõigis aspektides, kuid ju siis rahvakogulased nii näevad.

Unustusse ei jää ka haridus, millega niigi juba pikalt tegeletud. Kõik haridusprogrammid tuleb puhastada võõrastest ehk läänelikest ideelistest arusaamadest. Tulevat kriitiliselt läbi vaadata kõik lääne teaduslikud teooriad ja koolkonnad, eriti sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas. Tuleb tuvastada, kuivõrd need on vastavuses või vastuolus vene suveräänse maailmapildiga ja kuivõrd kasulikud või kahjulikud nad on rahva eneseteadvuse kindlustamisel.

Kõik lääne väärtused kuuluvad revideerimisele ja tõenäoliselt tühistamisele, kuna lääs tähendab satanismi. Näiteks on patriarh Kirill öelnud, et inimõigused on tegelikult ketserlus.

Juba kolmas, 1995. aasta rahvakogu võttis vastu resolutsiooni, milles väitis monarhia olevat Venemaa jaoks optimaalne riigivalitsemise vorm. Ja on juba mitu ettepanekut rehabiliteerida termin "impeerium" Venemaa puhul. Kirikutegelaste seas on arutatud ka vajadust taastada pärisorjus, kuna ilma mõisnikuta vene rahvas hakkama ei saavat ja pärisorjus lõikaks inimese ära valele teele suunavatest kiusatustest.

