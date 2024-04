ISW: Kreml tahab infooperatsiooniga Ukrainat läbirääkimistele saada

Kremli pressisekretär Dmitri Peskov, Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu ja välisminister Sergei Lavrov on hoogustanud infooperatsioone, et tõugata Ukrainat läbirääkimistele ning panna lääs kartma ja end tagasi hoidma, leiab Ameerika sõjauuringute instituudi (ISW) uus aruanne, mida vahendas Unian.

ISW meelest üritas Šoigu ähvardada Prantsusmaad, piirata Ukrainale antavat toetust ning teeskles huvi rahuläbirääkimiste vastu.

Analüütikute sõnul on Šoigu retoorika osa laiemast Venemaa operatsioonist eesmärgiga veenda lääneriike suruma Ukrainat Venemaa tingimustel ebavõrdsetele läbirääkimistele.

Kreml kasutab infooperatsiooni eskalatsiooniks NATO vastu, suunates teraviku eeskätt Prantsusmaale, leiavad analüütikud. Peskov ütles, et NATO ja Venemaa on "otses vastasseisus". ISW järgi püütakse läänt sellega enesepiiramisele suunata.

Peskov süüdistas NATO-t ka Venemaa piiridele lähenemises, viidates ilmselt Soome ja Rootsi hiljutisele liitumisele alliansiga, ning ütles, et NATO laiendab oma sõjalist taristut Venemaale järjest lähemale.

"Vene ametnikud on pikka aega püüdnud kujutada NATO-t ja läänt kui eksistentsiaalset ohtu Venemaale, püüdes nii õigustada Kremli sõda Ukrainas. Näiteks 18. märtsil ütles Venemaa juht Vladimir Putin, et täismahus sõda NATO ja Venemaa vahel on ebasoovitav, kuid võimalik," märgivad analüütikud.

Ka Lavrov teeskles huvi läbirääkimiste vastu, kui kasutas kohtumist kümnete mitte-lääneriikide saadikutega Ukraina "rahuvalemi" hukkamõistmiseks, andes samal ajal mõista, et Venemaa on valmis pidama läbirääkimisi Kremlile soodsatel tingimustel.

ISW hinnangul jätkab Venemaa valmistumist potentsiaalseks sõjaks NATO-ga. Agressor teeb sõjalisi reforme, taastades Leningradi ja Moskva sõjaväeringkonnad. Venemaa ametnikud on süüdistanud NATO-t selles, et see andis Venemaale põhjuse tuua oma väed uuesti Soome piirile.