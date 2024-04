Trump: Iisrael on Gazas PR-sõda kaotamas

"Igal õhtul avaldavad nad kaadreid kokku kukkuvatest hoonetest. Nad ei tohiks selliseid kaadreid avaldada. Nad teevad seda ja sellepärast on nad PR-sõda kaotamas. Nad, Iisrael kaotab absoluutselt PR-sõja" ütles Trump telesaates The Hugh Hewitt Show.

Sõda sai alguse islamiliikumise Hamas 7. oktoobri rünnakust Iisraeli lõunaossa, kus tapeti 1170 inimest ja võeti 250 pantvangi, kellest umbes 130 on ikka veel Gazas, ehkki 34 sõjaväe andmetel juba surnud.

Gaza sektori Hamasi tervishoiuministeeriumi andmetel on Iisraeli vasturünnakutes nüüdseks surma saanud vähemalt 33 037 inimest ja ÜRO hoiatab näljahäda eest.

"See tuleb lõpule viia ja normaalsus taastada. Teil on vaja võitu ja see võtab aega. Tehke see ära. Nad peavad lõpetama, mis vaja. See peab tehtud saama," ütles Trump.

Iisrael on kuus kuud kestnud sõja tohutu ohvrite arvu tõttu tugeva rahvusvahelise surve all ning ka tema peamine toetaja Washington on viimasel ajal Iisraeli valitsust korduvalt noominud.