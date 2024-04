Slovakkia presidendivalimiste võitjat on võimatu ennustada

Nii näitab Slovakkia väljaande Dennik N tellitud ja uuringufirma Ipsos läbiviidud küsitlus, et Korčok naudib 50,1 protsendi valijate toetust, samas kui Pellegrinit toetab 49,9 protsenti valijatest.

Pellegrini on endine peaminister, kes peab praegu parlamendi esimehe ametit. Eelmise aasta sügisel toimunud parlamendivalimiste järel seisis Pellegrini juhitud erakond Hääl (Hlas) valiku ees: kas moodustada ühine valitsus liberaalsete erakondade või Ukraina abistamise vastu oleva populistliku poliitiku Robert Fico erakonnaga Smer.

Pellegrini otsustas võimuliidu moodustamise kasuks Fico Smeri ja parempopulistliku Slovakkia Rahvusparteiga. Vastutasuks toetab Fico valitsus Pellegrinit presidendivalimistel, kirjutab Financial Times.

Kuigi Slovakkia presidendi amet on suuresti tseremoniaalne, saab president ajutiselt takistada valitsuse seadusandlikke algatusi. Praegune president Zuzana Čaputova suutis lükata edasi, kuigi mitte peatada Fico valitsuse justiitsreformi elluviimise, millega leevendati karistused korruptsiooni eest ja saadeti laiali korruptsioonivastane eriprokuratuur.

"Peter Pellegrini võit on Robert Fico võit," ütlebki valitsuse kandidaadi võimaliku võidu kohta väljaande Visegrad Insight peatoimetaja Wojciech Przybylski.

"[Korčoki võit] tähendaks vastanduvat suhet valitsusega, mitteliberaalsete reformide edasilükkamist ja õõnestamist ning samas läänemeelse suuna ajamist välissuhetes," kommenteerib valimisi mõttekoja Economist Intelligence Unit konsultant Sili Tian.

Kaks nädalat tagasi toimunud valimiste esimeses voorus sai Korčok 42,5 protsenti häältest, samas kui Pellegrini pidi rahulduma 37 protsendiga häältest. Palju hakkab sõltuma kolmandaks tulnud parempopulistliku kandidaadi Štefan Harabini toetajate valimisosalusest. Harabin sai 11,7 protsenti häältest ja tema valijatest ainult murdosa kavatseb toetada Korčokit ning enamik toetab Pellegrinit. Samas pole selge, kas need valijad ka tegelikult valimiskasti juurde tulevad.

"Korčok on enesekindlam kui enne esimest vooru. Ta usaldab ennast rohkem ning ta on usutavam juht. Pellegrini on selgelt pettunud. Ta on sunnitud paluma toetust inimestelt, kes põlgavad teda, ja keda põlgab ta ise," ütles Slovakkia veebiväljaande Aktuality peatoimetaja Peter Bardy.

Kui Korčok peaks võitma, oleks tegemist juba kolmanda läänemeelse Slovakkia presidendiga järjest. 2019. aastal jäi Smeri kandidaat ja praegune eurovolinik Maroš Šefčovič valimiste teises voorus alla Čaputovale. 2014. aasta presidendivalimiste teises voorus jäi kaotajaks Fico ise, valimised võitis sõltumatu kandidaat Andrej Kiska.

Pärast Fico naasmist peaministri ametisse eelmise aasta oktoobris halvenesid Slovakkia suhted NATO ja Euroopa Liidu liitlastega, kirjutab Euractiv. Märtsis otsustas Tšehhi valitsus katkestada valitsusvahelise koostöö Slovakkiaga, nimetades põhjuseks erimeelsusi Ukraina abistamise ja Venemaa-vastaste sanktsioonide teemal.

Endise Slovakkia kaitseministri Jaroslav Nadi sõnul ei kutsuta enam Slovakkia valitsuse esindajaid EL-i ja NATO suletud uste taga toimuvatele kaitseteemalistele aruteludele just Fico venemeelseteks peetavate vaadete tõttu.

Valitsuse justiitsreform on aga sattunud Euroopa Komisjoni kriitika alla.