Slovakkia presidendivalimised võitis Ukraina-skeptiline Pellegrini

Slovakkias laupäeval toimunud presidendivalimised võitis Ukraina toetamise suhtes skeptiliselt meelestatud Peter Pellegrini, kes on Vene-sõbralikuks peetava peaminister Robert Fico valitsuse liitlane.

Slovakkia opositsiooni toetatud läänemeelne diplomaat Ivan Korčok tunnistas kaotust, kui pea kõik hääled olid loetud ning ta sai 47 protsenti häältest ekspeaminister Pellegrini 53 protsendi vastu.

"Olen ausalt pettunud. Ent ma olen sportlane, nii et ma suudan austada isegi sellist tulemust. Tahan võitjat õnnitleda," sõnas Korčok. "Tahan väljendada oma uskumust, et Peter Pellegrini on sõltumatu ja käitub vastavalt oma veendumustele ning ilma korraldusteta," lisas ta.

Lõhed Ukraina sõja teemal domineerisid presidendivalimiste teise vooru eelset kampaaniat, arvestades kuivõrd erinevad olid kumbagi kandidaadi seisukohad Venemaa agressioonisõja suhtes.

Umbes 5,4 miljoni elanikuga Slovakkias on presidendiamet olemuselt suuresti esinduslik.

Venemaa sissetung Ukrainasse muutus valimiskampaanias keskseks teemaks pärast seda, kui populistlik peaminister Robert Fico, kes on Pellegrini liitlane, seadis kahtluse alla Ukraina suveräänsuse ning kutsus Kiievit üles Venemaaga rahu sobitama.

Enne teist valimisvooru ütles Pellegrini, et Slovakkia poliitikud jaotuvad kahte leeri: need, kes tahavad sõda jätkata ja need, kes toetavad rahukõnelusi.