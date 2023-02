Norra kaitseväe ülem: sõjale Ukrainas pole lähiajal lahendust

Norra kaitseväe juhataja Eirik Kristofferseni hinnangul pole sõjale Ukrainas lähiajal lahendust. Norra kõrgema sõjakooli maavägede osakonna ülem kolonelleitnant Palle Ydstebø samas on Ukraina sõjalise edu osas optimistlik.

Norra kaitseväe juhataja kindral Eirik Kristoffersen ütles Norra meediale, et Ukraina sõjaline võit Venemaa üle on ebarealistlik ning praegusele konfliktile pole sõjalist lahendust. Vaenupooled peaksid pikalt sõdima, et üks osapool teise suhtes ülekaalu saaks, kuid selleks peaks nende inimesed maksma meeletult lõivu, vahendas Norra leht Verdens Gang algselt Klassekampenis ilmunud kommentaare.

Nii Ukraina kui ka Venemaa valmistuvad suuremaks pealetungiks kevadel ning Ukraina saab pidevalt lääneriikidelt sõjalist abi. Norra kõrgema sõjakooli maavägede osakonna ülem kolonelleitnant Palle Ydstebø on seetõttu varem hinnanud, et Ukraina sõjaline võit on võimalik. Ydstebø rõhutas, et kui Venemaa saab vaid piiratud abi Põhja-Korealt ja Iraanilt ning tehnoloogilist tuge Hiinalt, siis Ukraina saab toetuda kogu lääneriikide majandusjõule.

Kolonelleitnant Palle Ydstebø rõhutas, et tema hinnangul ei ole Ukraina jaoks oma territooriumite ära andmine rahuläbirääkimiste käigus poliitiliselt vastuvõetav. Ydstebø hinnangul otsustab võidu sõjas see, et kumb osakool suudab kauem sõjas püsida ning halvima stsenaariumi korral kestab sõda aastaid.