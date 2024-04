Sõja 773. päev: Sõrskõi hinnangul on kõige keerulisem Bahmuti ümbruses

Venemaa Engelsi õhuväebaas sattus reedel Ukraina rünnaku alla, väitsid Kyiv Independentile Ukraina sõjaväeluure allikad. Venemaa korraldas ööl vastu laupäeva rünnakuid Harkivi linnale. Ukraina relvajõudude teatel on rindel kõige keerulisem olukord Bahmuti ümbruses.

Oluline 6. aprillil kell 22.35:

- Zelenski: kogu Ukraina katmiseks on vaja 25 Patrioti süsteemi;

- Leedu antud jalaväe soomusmasinad M577 jõudsid Ukrainasse;

- Sõrskõi: kõige keerulisem olukord rindel on Bahmuti ümbruses:

- Rünnakus Harkivile hukkus seitse inimest;

- Ukraina hävitas Venemaal Engelsi lennuväljal kolm pommitajat.

Zelenski: kogu Ukraina katmiseks on vaja 25 Patrioti süsteemi

Ukrainal ei ole vastupealetungiks piisavalt laskemoona, ütles riigi president Volodõmõr Zelenski, kuid lisas samas, et on hakanud enda kaitsmiseks partneritelt seda juurde saama.

"Meil ei ole vasturünnakuks mürske. Mis puudutab kaitset, siis on olemas mitu algatust ja me saame partneritelt relvi," ütles ta.

Zelenski kutsus laupäeval riigitelevisioonile antud intervjuus rahvusvahelisi liitlasi üles andma Ukrainale kaasaegseid õhutõrjesüsteeme.

"Ma ei ütle, kui palju Patrioti süsteeme meil on. Ma saan öelda, et tulevikus kogu Ukraina katmiseks oleks vaja 25 Patrioti süsteemi," sõnas president.

Zelenski lisas, et kõik rahvusvahelised partnerid on teadlikud Ukraina vajadusest õhutõrjesüsteemide järele ning mõni liitlane teab isegi, kuhu need süsteemid tuleks paigutada. Zelenski sõnul oleksid Venemaa rünnakute vastu tõhusad ka Patrioti süsteemide analoogid.

Zelenski rõhutas, et rindejoone lähedal asuvatel aladel on aga vaja kombineeritud kaitset. Tema sõnul peaks see sisaldama õhutõrjesüsteeme, hävituslennukeid ning juhitavate õhupommide vastaseid relvi, mida parasjagu arendatakse.

Leedu soomusmasinad jõudsid Ukrainasse

Leedu antud jalaväe soomusmasinad M577 jõudsid Ukrainasse.

Leedu kaitseministeerium ei täpsustanud, mitu masinat Ukrainale anti. Ministeerium aga lisas, et Ukraina jätkuv abistamine on Leedu strateegiline eesmärk.

"Relvad ja varustus, mida meie ja liitlased anname, on otsustav panus Ukraina võitlusesse iseseisvuse ja kogu Euroopa julgeoleku eest. Me jätkame Ukraina toetamist nii kaua kui vaja," seisis ministeeriumi teates.

Ministeerium märkis, et Leedu on välja töötanud Ukraina pikaajalise abistamise plaani, mille järgi abistatakse Kiievit 2024. kuni 2026. aastal 200 miljoni euro ulatuses.

Alates täiemahulise sõja puhkemisest Ukrainas on Leedu toetanud Ukrainat kokku 605 miljoni euroga.

Sõrskõi: kõige keerulisem olukord rindel on Bahmuti ümbruses

Ukraina relvajõudude ülem Oleksandr Sõrskõi ütles, et Vene väed liiguvad edasi ning neid tagasi tõrjuda on väga keeruline.

Sõrskõi sõnul on olukord Donetski oblastis Bahmuti piirkonnas eriti raske. Tema sõnul viivad Vene väed seal ööl ja päeval läbi rünnakuid rünnakrühmade abil, keda toetavad jalaväemasinad.

Sõrskõi lisas, et intensiivsed lahingud toimuvad okupeeritud Bahmuti linna lähedal asuva Tšassiv Jari linnast idas. Tema sõnul on linn jätkuvalt Ukraina kontrolli all.

Vene väed püüavad seal kaitseliinidest läbi murda, ütles Sõrskõi sotsiaalmeedias. "Tšassiv Jar on meie kontrolli all, vaenlase kõik katsed asulasse murda on nurjunud," lisas ta.

Lisaks toimuvad intensiivsed lahingud samuti okupeeritud Avdijivka linna lähistel.

Sõrskõi sõnul on olukord pingeline rindejoone lõuna- ning kirdeosas.

Venemaal Aasovi linna lähedal asuv naftajuhe lasti õhku

Venemaa Rostovi oblastis Aasovi linna lähedal asuv naftajuhe, millega suunati naftasaadusi Aasovi meresadama tankeritele, lasti ööl vastu laupäeva õhku, teatas Ukraina sõjaväeluureagentuur.

Agentuur avaldas ka video, milles väidetav plahvatus jäädvustati, kuid ei täpsustatud, kes plahvatuse korraldas või kes filmi salvestas.

Aasov asub Aasovi mere lähedal, umbes 20 kilomeetrit Venemaa linnast Doni-äärsest Rostovist läänes ja umbes 170 kilomeetri kaugusel Ukraina rindejoonest.

Ukraina luure viitas torujuhtmele kui sõjalisele sihtmärgile.

Venemaa võimud omakorda väitsid, et Belgorod ja seda ümbritsev piirkond sattus laupäeva hommikul Ukraina raketirünnaku alla. Tekkis kahju taristule, kuid inimohvreid ei tekitanud.

Ajaleht Kyiv Independent ei suutnud väiteid kontrollida. Ukraina ametiisikud väidetavaid rünnakuid Venemaa pinnal tavaliselt ei kommenteeri.

Harkivis vähemalt seitse Vene rünnakus hukkunut

Venemaa rünnakus Ukraina suuruselt teisele linnale Harkivile hukkus laupäeva varahommikul seitse tsiviilisikut ja sai vigastada 11, teatasid piirkondlikud ametnikud.

Ukraina politsei teatas, et tegemist oli droonirünnakuga Ševtšenkivski rajoonis. Politsei avaldas ka pilte linnatänavatel ja hoonete kõrval puhkenud tulekahjudest.

"Vaenlane ründas taas kaks korda, tabades korterelamuid, lasteaedu ja tsiviiltaristut. Tankla hävis täielikult ning elektriliinid said kahjustada. Üheksakorruseliste hoonete keskel on kaks 5x5 meetri suurust kraatrit. Kahjuks on selle rünnaku tagajärjel seitse inimest hukkunud, 11 inimest saanud vigastada," rääkis Harkivi politsei esindaja Sergei Bolvinov.

Tema sõnul kasutas Venemaa rünnakus S-300 rakette ning kahe rünnaku vahe oli vähem kui pool tundi.

"Rünnak tabas elamupiirkondi – kannatada said vähemalt 9 kõrghoonet, kolm ühiselamut, hulk administratiivhooneid, kauplus, bensiinijaam, teenindusjaam ja autod," ütles Harkivi linnapea Ihor Terekhov sotsiaalmeedias.

Rünnak toimus vahetult pärast südaööd. Ukraina sõjavägi teatas Facebookis, et nende õhutõrje hävitas 32 droonist 28 ja kuuest Venemaa raketist kolm.

Ukraina kirdeosas asuv Harkiv on olnud Venemaa sagedane sihtmärk, rünnakud on viimastel nädalatel intensiivistunud. Kolmapäeval hukkus droonirünnakus linnale neli inimest ja tugevalt said kannatada korterelamud.

Allikas: Engelsi lennuväljal hävitati kolm pommitajat

Venemaa Engelsi õhuväebaas sattus reedel taas rünnaku alla, väitsid Kyiv Independentile Ukraina sõjaväeluure allikad. Droonilöök anti sellega Kremli ühele strateegiliselt tähtsaimale sõjalisele objektile, mis asub sügaval Venemaa sisemaal.

Anonüümsust palunud sõjaväeluure allika sõnul tabas Ukraina edukalt Engels-2 lennubaasi, mis asub Venemaal Saratovi oblastis, mis asub enam kui 750 kilomeetri kaugusel Ukraina kontrollitavast piirist.

Luureallika sõnul suutis Ukraina kahjustada või hävitada kolme Venemaa strateegilist pommitajat Tu-95, mida kasutatakse Ukraina ründamiseks eri tüüpi tiibrakettidega. Allika sõnul sai surma või vigastada seitse inimest, nende hulgas lennukipiloodid.

Rünnak oli osa Ukraina ründeoperatsioonist, mis oli suunatud mitmele Venemaa sõjaväeobjektile.