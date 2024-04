Venemaa kuulutas Orenburgi oblastis üleujutuse tõttu välja eriolukorra

Venemaa eriolukordade minister Aleksandr Kurenkov teatas pühapäeval, et tema juhitud valitsuse erikomisjon otsustas kehtestada oblastis föderaalse tähtsusega eriolukorra, mis võimaldab selle lahendamiseks kaasata vahendeid riiklikul tasemel.

Alates neljapäevast oli oblastis kehtinud üleujutusohu tõttu regionaaltasandi eriolukord.

Oblastivalitsuse pressiteenistus oli pühapäeva ennelõunal teatanud, et olukord Orskis areneb halvima stsenaariumi järgi, sealhulgas lähiajal oodatava tugeva vihmasaju tõttu, vahendas väljaanne zona.media.

Võimude teatel on Orskis üle ujutatud alal 4500 elumaja, kogu piirkonnas on saanud veekahjustusi üle 6600 hoone. Elektrivarustus oli häiritud 8816 elumajas. "Üleujutus mõjutas piirkonna 27 omavalitsust," täpsustasid Orenburgi piirkonna võimud.

Власти Оренбургской области сообщили, что ситуация с паводками развивается по наихудшему сценарию, подтоплено почти 6,3 тысячи домов. В регионе эвакуировали более 4 тысяч человекhttps://t.co/jecEuy7wUL



Видео: Орск.ру pic.twitter.com/qaR4cdK79y — Медиазона (@mediazzzona) April 7, 2024

Venemaa eriolukordade ministeeriumi regionaalosakonna pressiteenistus teatas pühapäeval veel kolme tänava elanike evakueerimisest Orskis. Orski linnapea Sergei Salmin palus ohupiirkondade elanikel kodudest lahkuda: "Meil ei ole enam aega veenmiseks. Vabatahtlikult ohutsoonist lahkumast keeldujad sundevakueerime politseinike osalusel."

Oblasti kuberneri pressiteenistuse teatel on üleujutuses kannatada saanud 18 inimest, kes nakatusid noroviirusesse pärast tsentraalveevärgist võetud vee joomist.

2010. aastal valminud tamm Uurali jõel Orskis purunes reede, 5. aprilli õhtul. Järgmise päeva õhtul purunes linnas teine ​​tamm ning väidetavalt murdis vesi läbi veel ka kolmandast kohast.

"Põhitähelepanu on hetkel suunatud Orenburgi oblasti idaosale. Üleujutused on tingitud sulavee tõttu tõusnud veetasemest Uurali jões, Iriklinski veehoidla suurenenud vee väljavoolust, aga ka tammi purunemisest Orskis, kus on kujunemas kõige keerulisem olukord," teatas oblastivalitsus oma avalduses.

Võimud algatasid kriminaalasja seoses hooletuse ja ohutusnõuete rikkumisega ehitustöödel. Kasahstani piiri lähedal asuv kaldavall valmis 2014. aastal.

Üleujutused on mõjutanud sel kevadel ka teisi lähedalasuvaid piirkondi. Teiselpool piiri Kasahstanis ütles president Kassõm-Džomart Tokajev, et tänavused üleujutused on riigi jaoks viimase 80 aasta üks hullemaid loodusõnnetusi.

Naftatöötlustehas peatas töö

Uudistekanal Nexta teatas pühapäeval, et piirkonnas asuv nafta ümbertöötlemistehas peatas üleujutuse tõtt töö.

Orsknefteorgsintezi juhtkond otsustas naftarafineerimistehase tegevuse peatada seoses üleujutusega, vahendas Nexta.

Another oil refinery in Russia has halted operations



The management of Orsknefteorgsintez has declared the suspension of activities at the local oil refinery due to flooding. pic.twitter.com/swfSnOx8cF — NEXTA (@nexta_tv) April 7, 2024

Venemaal on pidanud mitmed naftatöötlustehased Ukraina õhurünnakutes saadud purustuste tõttu töö katkestama, mis on vähendanud riigi autokütuste toodangut väidetavalt umbes kümnendiku võrra.