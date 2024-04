Pärnu jõel on ulatuslik pinnareostus

Reostuse likvideerimisega tegeleb päästeamet koos keskkonnaametiga.

"Pärnu jõel ja sadamaalal on päris ulatuslik reostus. Võime öelda, et see on mitu tuhat ruutmeetrit ja pikkuselt umbes 400 meetrit on diislinilaadne reostus," sõnas päästeameti operatiivjuht Tarmo Voltein ERR-ile.

Volteini sõnul peatatakse kõigepealt reostuse levik absorbentpoomidega ning seejärel püütakse see likvideerida. Keskkonnaameti hinnangul saab reostus likvideeritud pühapäevaks.

"Keskkonnaametiga rääkisime ja nad lootsid ja arvasid, et see ala, kust me ei saa seda ise piirata, seal loodus teeb oma töö ja see läheb arvatavasti ise laiali," rääkis Voltein.

Volteini sõnul ei ole esialgu teada, kuidas reostus tekkis. "Meile visuaalselt ja drooniga vaadates tundub, et oleme alguspunkti leidnud. Kuidas ta sealt algusest on lekkima saanud hakata, seda me veel ei tea," ütles ta.

Spetsialistide hinnangul ei tohiks ohtu kaladele ega teistele elusolenditele olla. "Keskkonnaametiga me rääkisime sellest ja kaladele ja tegelikult inimestele ka ohtu ei ole praegu," kinnitas Voltein.

Kalameestel soovitab Voltein esialgu reostuse piirkonnast eemale hoida, kuna seal liikumine ajab reostuse laiali.